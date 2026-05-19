聽新聞
0:00 / 0:00
東擎科技通過 ISO/IEC 27001國際認證 強化企業資安治理能力
全球工業電腦與邊緣AI解決方案領導廠商東擎（7710）已取得ISO/IEC 27001:2022資訊安全管理系統（ISMS）認證，進一步展現公司對資安治理與安全數位基礎架構管理的承諾。本次驗證範圍涵蓋公司官網、公槽使用及相關機房管理與網路維護服務，全面支援東擎科技安全且可靠的數位營運。
隨著AI應用與連網系統持續擴展，企業正面臨日益增加的資安風險與法規合規要求。為因應相關挑戰，東擎科技建立完整的資訊安全管理架構，以強化營運安全、提升資安韌性，並支援與客戶、合作夥伴及全球供應鏈夥伴之間可信賴的合作關係。
東擎科技總經理曾瑛俊表示：「近期針對企業與關鍵基礎設施的資安事件頻傳，顯示資訊安全已不再只是IT層面的議題，更是攸關企業營運韌性與業務持續性的關鍵基礎。隨著AI與智慧連網工業系統快速發展，企業對於資訊系統、網路基礎架構及營運環境的安全防護需求也日益提升。此次取得 ISO/IEC 27001:2022 認證，不僅是東擎科技強化資安治理的重要里程碑，也展現我們持續推動安全、可信且具高度韌性的工業級邊緣AI平台發展承諾。」
除了企業層級的資訊安全治理外，東擎科技亦持續透過安全平台架構與產品開發，深化產品資安策略布局。結合先前已取得的IEC 62443-4-1與IEC 62443-4-2工業控制系統資安標準系列認證，公司已建立涵蓋企業治理、安全開發生命週期管理及平台防護的完整資安架構。
此外，相關認證亦有助於因應全球日益提升的資安與供應鏈合規要求，包括歐盟《網路韌性法案》（CRA）等規範。透過整合企業資安治理與工業資安標準，東擎科技持續強化安全邊緣AI平台實力，以支援高度連網且具任務關鍵性的工業應用環境。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 vivo X300 Ultra手機開箱！實測增距鏡變身鳥類學家 拍得到101內部海報
📢 iPhone 18 Pro三大升級亮點曝！多項「歷代最佳」成換機大誘因
📢 LINE免費貼圖5款！毛小孩集合 快用「勸敗買買圖」慫恿朋友瞎拼
📢 Sony Xperia 1 VIII開箱！5亮點礦石機身＋新望遠鏡頭 實測AI攝影助理聰明
📢 「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異一次看
📢 便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。