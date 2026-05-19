東擎科技通過 ISO/IEC 27001國際認證 強化企業資安治理能力

全球工業電腦與邊緣AI解決方案領導廠商東擎（7710）已取得ISO/IEC 27001:2022資訊安全管理系統（ISMS）認證，進一步展現公司對資安治理與安全數位基礎架構管理的承諾。本次驗證範圍涵蓋公司官網、公槽使用及相關機房管理與網路維護服務，全面支援東擎科技安全且可靠的數位營運。

隨著AI應用與連網系統持續擴展，企業正面臨日益增加的資安風險與法規合規要求。為因應相關挑戰，東擎科技建立完整的資訊安全管理架構，以強化營運安全、提升資安韌性，並支援與客戶、合作夥伴及全球供應鏈夥伴之間可信賴的合作關係。

東擎科技總經理曾瑛俊表示：「近期針對企業與關鍵基礎設施的資安事件頻傳，顯示資訊安全已不再只是IT層面的議題，更是攸關企業營運韌性與業務持續性的關鍵基礎。隨著AI與智慧連網工業系統快速發展，企業對於資訊系統、網路基礎架構及營運環境的安全防護需求也日益提升。此次取得 ISO/IEC 27001:2022 認證，不僅是東擎科技強化資安治理的重要里程碑，也展現我們持續推動安全、可信且具高度韌性的工業級邊緣AI平台發展承諾。」

除了企業層級的資訊安全治理外，東擎科技亦持續透過安全平台架構與產品開發，深化產品資安策略布局。結合先前已取得的IEC 62443-4-1與IEC 62443-4-2工業控制系統資安標準系列認證，公司已建立涵蓋企業治理、安全開發生命週期管理及平台防護的完整資安架構。

此外，相關認證亦有助於因應全球日益提升的資安與供應鏈合規要求，包括歐盟《網路韌性法案》（CRA）等規範。透過整合企業資安治理與工業資安標準，東擎科技持續強化安全邊緣AI平台實力，以支援高度連網且具任務關鍵性的工業應用環境。