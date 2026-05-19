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企業導入生成式AI 合勤控：避免影子AI成資安隱患
合勤控旗下兆勤科技今天表示，隨著生成式AI快速普及，「影子AI」已成為企業不容忽視的資安隱患。調查顯示，44%的員工曾在未符合公司規範的情況下使用AI，資料外洩與合規風險也隨之升高。
兆勤科技指出，已開發生成式AI防護解決方案，強化防火牆，提供生成式AI（GenAI）內容過濾、智慧應用程式管理與即時流量洞察，推出整合20種以上大語言模型與350種以上AI代理，打造安全可控的GenAI存取環境。
兆勤科技說明，提供統一GenAI存取平台方案，讓員工能在安全受控的環境中，可自由切換不同的大語言模型（LLM）與AI代理，且所有存取行為皆依角色與權限進行控管。這能在兼顧企業治理與合規的同時，也能提升員工生產力 。
此外，組織可部署符合特定任務或流程需求的AI代理，加速實現AI數位轉型 。
兆勤科技說，生成式AI防護解決方案科可協助企業應對影子AI資安風險，發揮全新防火牆功能，為中小企業打造安全可控的生成式AI應用存取環境。
兆勤科技推出全新的生成式AI（GenAI）防護解決方案，幫助中小企業及託管服務供應商（MSP）安全導入生成式AI技術，避免影子AI資安風險。藉由強化防火牆功能並與AI新創公司聆機科技合作，確保企業在發揮GenAI生產力的時，也能落實有效的管理、監控與資安防護 。
「影子AI」（shadow AI），也就是企業員工在工作中使用AI工具，提升工作效率，但企業的機敏資訊，可能無意間被洩漏。
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