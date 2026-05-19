創泓發表C2無人機防禦系統 全方位守護國家關鍵基礎設施空域安全

隨著低空無人機威脅日益嚴峻，如何守護國家關鍵基礎設施（如電廠、科學園區、交通樞紐）的空域安全，已成為當前產業界與政府最關注的焦點。創泓科技於18日正式發表最新研發的「C2 無人機防禦系統（C2 Defense System）」全方位解決方案，是一套完全由台灣本土（MIT）研發能量打造的智慧化防禦體系。

創泓表示，這套系統透過智慧化指揮中樞，深度整合偵測、接管、光學與干擾技術，為國內關鍵基礎設施建構更嚴密的防禦韌性，重新定義現代化安防流程。系統嚴謹遵循「偵測追蹤、目獲辨識、AI 輔助決策、安全接管、信號干擾」五大核心處理流程。

系統透過無人機訊號偵測與追蹤，再加上雙光長距離目獲平台，利用星光級感光及長波紅外線（LWIR）技術，能完成全天候、遠距離的目標辨識。再加上 VLM 視覺語言模型，能夠即時解析影像與威脅情資。AI 系統會自動提供情境判讀、告警與戰術建議，將數據轉化為明確的決策指令。最後搭配多層次反制手段，針對不同威脅情境，系統可採「零附帶損害」的技術進行安全接管，引導目標降落；或啟動高功率信號干擾，有效阻斷 Datalink 與 GNSS 訊號，迫使目標返航或失效。

系統之強大反制動能源於創泓科技對關鍵零組件的掌握。JD-5 高性能干擾方案搭載了航太級射頻功率放大器（RF PA）模組，採用先進的氮化鎵（GaN）與砷化鎵（GaAs）半導體技術。這使設備在維持40公斤以下的高機動輕量化設計時，仍能具備單頻段 50W 以上的爆發性輸出，大幅提升干擾距離與穩定度。

創泓科技董事長黃健寧強調：「在這個虛實整合的時代，安全防禦必須走在威脅之前。C2 系統的核心價值在於智慧化指揮能力，能完美整合硬體設備與 AI 分析，將複雜的防禦機制簡化為高效的決策流程。」

透過 C2 指揮控制中樞，各大模組已從單點產品演進為高度自動化協同運作的防禦體系。未來，創泓更計畫將「資安防護」深度植入無人機防禦生態系，不僅守護實體空域，更要構築數位安全屏障，推動無人機技術的產業升級與場域落地，成為守護國家關鍵基礎設施的最強實盾。