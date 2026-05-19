快訊

轟李德維言而無信…調查報告遲未出爐 馬英九基金會下最後通牒

日本「牛角」陷關店潮！昔成功策略今成敗筆 燒肉店最強黑馬竄起

診所女清潔員身首分離亡 夫認屍心碎：妻子人很好「可退休但閒不下來」

聽新聞
0:00 / 0:00

創泓發表C2無人機防禦系統 全方位守護國家關鍵基礎設施空域安全

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
無人機防禦系統智慧反制流程。圖／業者提供
無人機防禦系統智慧反制流程。圖／業者提供

隨著低空無人機威脅日益嚴峻，如何守護國家關鍵基礎設施（如電廠、科學園區、交通樞紐）的空域安全，已成為當前產業界與政府最關注的焦點。創泓科技於18日正式發表最新研發的「C2 無人機防禦系統（C2 Defense System）」全方位解決方案，是一套完全由台灣本土（MIT）研發能量打造的智慧化防禦體系。

創泓表示，這套系統透過智慧化指揮中樞，深度整合偵測、接管、光學與干擾技術，為國內關鍵基礎設施建構更嚴密的防禦韌性，重新定義現代化安防流程。系統嚴謹遵循「偵測追蹤、目獲辨識、AI 輔助決策、安全接管、信號干擾」五大核心處理流程。

系統透過無人機訊號偵測與追蹤，再加上雙光長距離目獲平台，利用星光級感光及長波紅外線（LWIR）技術，能完成全天候、遠距離的目標辨識。再加上 VLM 視覺語言模型，能夠即時解析影像與威脅情資。AI 系統會自動提供情境判讀、告警與戰術建議，將數據轉化為明確的決策指令。最後搭配多層次反制手段，針對不同威脅情境，系統可採「零附帶損害」的技術進行安全接管，引導目標降落；或啟動高功率信號干擾，有效阻斷 Datalink 與 GNSS 訊號，迫使目標返航或失效。

系統之強大反制動能源於創泓科技對關鍵零組件的掌握。JD-5 高性能干擾方案搭載了航太級射頻功率放大器（RF PA）模組，採用先進的氮化鎵（GaN）與砷化鎵（GaAs）半導體技術。這使設備在維持40公斤以下的高機動輕量化設計時，仍能具備單頻段 50W 以上的爆發性輸出，大幅提升干擾距離與穩定度。

創泓科技董事長黃健寧強調：「在這個虛實整合的時代，安全防禦必須走在威脅之前。C2 系統的核心價值在於智慧化指揮能力，能完美整合硬體設備與 AI 分析，將複雜的防禦機制簡化為高效的決策流程。」

透過 C2 指揮控制中樞，各大模組已從單點產品演進為高度自動化協同運作的防禦體系。未來，創泓更計畫將「資安防護」深度植入無人機防禦生態系，不僅守護實體空域，更要構築數位安全屏障，推動無人機技術的產業升級與場域落地，成為守護國家關鍵基礎設施的最強實盾。

無人機 平台

延伸閱讀

創泓股東會／布局無人載具 挹注資安成長新動能

創泓結合AI大腦、語音及影像 擴大機器人應用場景

軍事AI實戰／俄軍前線高度倚賴AI 推自主攻擊

AI作戰爭議／武器自主化 AI接管戰場？

相關新聞

廣達股價破300元！員工年薪多20萬 但英業達這項數據更驚人

AI 伺服器訂單爆滿，兩大代工巨頭營運衝上高峰。廣達股價近期突破 300 元大關，外資目標價調升至 370 元。另一大龍頭英業達雖然股價表現不如廣達亮眼，但砸下 10 億美元全球擴廠，即將加入兆元俱樂部。

硬碟大廠威騰推出業界首款支援後量子加密硬碟 守護AI資料安全

硬碟大廠威騰（Western Digital Corporation） 今日宣布，在其最新的高容量 Ultrastar UltraSMR 硬碟中整合後量子加密技術，為次世代基礎架構安全邁出關鍵一步。隨著AI基礎架構從以運算為中心的部署模式，演進為能在每一次推論、模型訓練與互動中持續保留資訊的資料系統，資料的耐用性與安全性已成為核心基礎，而非選配。這些硬碟正由多家超大規模雲端服務供應商客戶進行驗證，初步反應顯示市場高度關注具備量子韌性的儲存架構。

戴夫寇爾研究員挖掘Microsoft四項產品漏洞 再奪Pwn2Own全球冠軍

台灣頂尖攻擊型資安公司DEVCORE戴夫寇爾19日宣布研究團隊傳捷報，首席資安研究員蔡政達（Orange Tsai）領軍參與本屆Pwn2Own Berlin賽事，在AI模型驅動漏洞挖掘的新浪潮、及全球頂尖白帽駭客激烈競逐之下，DEVCORE研究團隊共計找出微軟（Microsoft）四項主力產品漏洞，憑高達第二名兩倍的總積分50.5分拿下全球冠軍，奪得「Master of Pwn」駭客大師頭銜，抱回50.5萬美元（約新台幣1,600萬元）獎金。

廣達持續擴充美國產能 租賃加州廠房

廣達（2382）19日代子公司Quanta Manufacturing Nashville, LLC 公告取得租賃使用權資產，廠房位於美國加州弗里蒙特，廠房面積約203,414平方英尺，每月平均租金約51.4萬美元，租期為10年，交易總金額約為4,626.5萬美元。

數發部發布AI產業人才認定指引3.0 擴大生態系

數發部數產署19日召開記者會發布「AI 產業人才認定指引 3.0」，新增「AI 治理素養」與「AI 協作與開發」兩項能力，並攜手Hahow、台灣人工智慧學校（AIA）、人工智慧科技基金會（AIF）等生態圈夥伴，將指引從企業與求職者、培訓與認證機構參考的共通基準，進一步落實到產業工作場景。數位發展部部長林宜敬表示，指引3.0象徵臺灣AI人才政策從更多元的面向與「產業生態」進行整合。

柳科三期引進機器人產業最快明年動工 未來將擴大南市溪北區

正在辦理環評中的台南柳營科技園區3期，將引進正夯的機器人產業，最快明年動工，據知，除柳科三期，南市府也擴大機器人產業布局，選定鄰近麻豆、鹽水等地，總面積將達100公頃，希望達到「一個台南，兩個平衡。」政策目的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。