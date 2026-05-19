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TrendForce：QD-OLED 面板供應助力 首季全球OLED監視器出貨年增78%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce最新調查，2026年第1季OLED監視器產業因面臨淡季，加上2025年第4季促銷旺季已提前釋放品牌動能，全球出貨量季減11%。然而，從年增長角度觀察，第1季出貨量年增幅仍高達78%，主因為QD-OLED面板供應資源日益充沛，助益新進品牌持續放量，有效填補市場空缺。

分析2026年第1季OLED監視器市場市占排名，ASUS以24%的市占率蟬連榜首，憑藉全方位的OLED產品線布局鞏固其龍頭地位。在第1季新品攻勢中，華碩（2357）不僅推出具備360Hz極致刷新率的34吋電競神兵，更持續布局行動顯示領域，發表16吋可攜式OLED監視器，透過產品矩陣高度差異化築起品牌護城河。

Samsung以16.4%的市占位居第二。受惠集團內部豐富的QD-OLED面板資源，加上在高階顯示器市場的長期深耕，即便在淡季中，其獨家規格如27吋QHD 180Hz機種仍保有強勁成長動能，支撐穩健的出貨表現。

三、四名爭奪戰呈現膠著狀態，最終MSI（市占12.2%）險勝AOC/Philips（市占12.1%）奪下季軍。兩大品牌競爭步入深水區，但產品表現呈現明顯差異：MSI受惠於31.5吋機種出貨穩定外，同步拓展商務與高階電競版圖。旗下27吋UHD商務機種與34吋360Hz超高刷新率電競新品於第1季上市，以全方位產品規格升級穩住第三名位置。

AOC/Philips則透過深耕27吋QHD核心戰場，並憑藉具備價格競爭力的入門級機種強力衝刺，成功在第1季立足市場。目前其市占率與MSI僅存毫釐之差，呈現「坐四望三」之勢，成為市場排位賽中最具威脅的挑戰者。

LGE則以9.1%的市占名列第五，其第1季獨家推出39吋WUHD OLED 165Hz監視器，預計於第2季明顯貢獻出貨量。LGE的競爭優勢集中在超寬螢幕產品，第1季該類別出貨占比已達40%，隨著新品動能發酵，第2季占比有望挑戰45%。

OLED 監視器 華碩

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