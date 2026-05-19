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創見於COMPUTEX 2026展出AI嵌入式解決方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創見於 COMPUTEX 2026 展出AI嵌入式解決方案。圖／創見提供
創見於 COMPUTEX 2026 展出AI嵌入式解決方案。圖／創見提供

全球記憶體與儲存解決方案領導品牌－創見資訊（2451）將於 6 月 2 日至 6 月 5 日參展 2026 台北國際電腦展 COMPUTEX TAIPEI ，並於台北南港展覽館 二館 4 樓 R1206 儲存及管理解決方案區盛大展出。

創見表示，本次展出聚焦企業級 SSD、DDR5 7200記憶體及嵌入式鏡頭模組，全面呈現在 AI 運算儲存、高速傳輸及高可靠度資料處理領域的整合實力。同時展示多款消費級高效能產品，涵蓋 PCIe SSD、ESD 行動固態硬碟、CFexpress 記憶卡，以及 DrivePro Body 穿戴式攝影機，完整體現從工業應用到日常使用的多元產品布局。

創見展出的嵌入式解決方案，鎖定AI運算與智慧視覺核心。包括企業級 SSD：專為現代資料中心量身打造，現場展出最新 E1.S、E3.S 規格，以及 U.2 與 2.5 吋固態硬碟，為 AI 運算建構穩定且高效的資料存取核心。產品具備優異的服務品質（QoS）、極低延遲與高耐用性，並整合硬體斷電保護技術（PLP），即使在高負載環境下，仍能確保資料完整性與系統效能穩定表現。

新世代規格記憶體：展出最新 DDR5-7200 CAMM2 與 RDIMM 模組，前者透過平貼設計優化空間受限裝置的散熱與效能，後者則藉由 RCD 暫存器提升傳輸頻寬與穩定性，滿足高效能運算需求。

嵌入式鏡頭模組：提供 USB、MIPI 與 GMSL 等傳輸介面，具備高解析度與高幀率特性，滿足工業電腦、自動化生產、智慧零售與車載系統等多元領域的視覺辨識需求。

另外，在消費性產品部分，著重於極致效能與專業影像存儲

展出產品包括高速存儲系列：包含 PCIe SSD 與 行動固態硬碟，鎖定商務人士、影音創作者與電競玩家，對於影片剪輯、遊戲大作載入、以及跨設備間數大型影音檔案的極速傳輸需求 。

專業影像存儲：CFexpress 4.0 記憶卡 針對 8K 高畫質錄影設計，提供流暢的寫入效能，滿足攝影專業人士的作業需求。

專業穿戴式攝影機：針對軍警與專業保全設計的 DrivePro Body 密錄器，提供穩定清晰的影像錄製，確保完整記錄關鍵影像。

此外，創見也於 SD Association（SDA）攤位 ( R0902 ) 同步展示旗下 SD 記憶卡產品，讓參觀者可於不同展區全面了解創見於記憶卡應用與標準規格領域的技術實力。SD Association 為制定 SD 記憶卡國際標準的重要組織，致力於推動記憶卡技術發展與產業應用普及。

固態硬碟 創見 台北

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