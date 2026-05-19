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廣達股價破300元！員工年薪多20萬 但英業達這項數據更驚人

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
廣達董事長林百里。圖／本報資料照片
廣達董事長林百里。圖／本報資料照片

AI 伺服器訂單爆滿，兩大代工巨頭營運衝上高峰。廣達股價近期突破 300 元大關，外資目標價調升至 370 元。另一大龍頭英業達雖然股價表現不如廣達亮眼，但砸下 10 億美元全球擴廠，即將加入兆元俱樂部。

兩家代工大廠積極搶市，員工薪水卻有不小落差。《比薪水》資料庫顯示，廣達員工平均年薪高達1,026,000元，領先英業達的819,000元，兩者相差超過20萬元，不過英業達在員工穩定度上更勝一籌。

廣達股價創高、英業達擴廠搶市，員工能分到多少？

根據《比薪水》資料庫統計：

•廣達：平均月薪 60,700 元，分紅 169,700 元，年終獎金 202,900 元，平均年薪 1,026,000 元（約 16.9 個月）。

•英業達：平均月薪 55,400 元，分紅 58,300 元，年終獎金 122,200 元，平均年薪 819,000 元（約 14.8 個月）。

兩家公司的月薪差距其實不大，關鍵在於分紅與年終。廣達的分紅幾乎是英業達的3倍，導致英業達員工必須「多工作 4.5 個月」，才能追上廣達年薪。在員工平均年資部分，廣達流動率偏高，廣達為4.78年，英業達則為5.91年。

廣達年資明顯偏低，高薪雖然能吸引其他公司的員工跳槽，但考量到加班頻率高、職場壓力大，也反映出流動率較高。英業達的年資較高，顯示員工的穩定度較好，但也可能代表薪資成長空間有限，資深員工想跳槽卻不容易找到更好的機會。

《比薪水》專家建議，廣達年薪突破百萬、分紅慷慨，且有定期調薪制度，堪稱 AI 伺服器產業的薪資標竿，適合願意衝刺、能承受高頻率加班壓力的求職者。英業達雖然薪資天花板明顯，但若求職者重視穩定、不想承受過高的工作壓力，英業達仍是合適的選擇。

《比薪水》表示，兩大巨頭都是 AI 伺服器領域的佼佼者，技術實力與產業地位毋庸置疑。專家提醒，AI 伺服器產業雖然熱門，但不同企業的營運策略與薪資風格差異很大，求職者必須看清楚自己的職涯階段與風險承受度，才能做出最適合的決定。

廣達 英業達

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