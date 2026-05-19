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聯發科啟動高階主管到職發展計畫 獲國際人才協會獎

中央社／ 新竹19日電

IC設計廠聯發科啟動高階主管到職發展計畫，協助新任主管快速融入企業文化，加速人才價值發揮，為企業挹注實質效益，獲得國際人才發展協會（ATD）卓越實務獎。

聯發科今天發布新聞稿指出，高階主管到職發展計畫設計到職後的3個月內藉由專屬夥伴與跨部門導師雙軌機制，搭配實戰跨領域對接與高階會議見習，協助新任主管迅速跨越文化適應期。

聯發科表示，到職第4至6個月，人資團隊透過新任主管融合工作坊與360度回饋機制，以結構化引導與數據導向的客製化教練輔導，協助主管適時調整領導風格。

到職後下半年則透過直屬主管回顧工作表現與追蹤數據驅動的KPI，確保新任主管的每項戰略皆與企業營運目標緊密結合。

聯發科指出，計畫啟動後，創下高達90%以上的高階人才留任率；過去5年，藉由新任主管研發能量與業務經驗投入，加乘公司原本已奠定的核心基礎，全面推升產品競爭力，促使整體營收成長，業務版圖也拓展至資料中心等新市場。

聯發科 主管

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