聯發科再奪全球人才發展ATD國際大獎
聯發科以「高階主管到職發展計畫」（Executive Onboarding Program），再度榮獲有全球人才發展領域「奧斯卡獎」之稱的國際人才發展協會（Association For Talent Development, ATD）卓越實務獎（Excellence in Practice Award）。
聯發科技對全球人才培育的努力，繼去年以「新任主管培訓計畫」首次獲得ATD卓越實務獎後，今年再次以「高階主管到職發展計畫」從全球眾多參賽個案脫穎而出，該計畫自2020年執行至今，已有超過百位主管參與受益。
聯發科資深副總經理暨人資長林秀瑜表示，隨著資料中心、車用、手機、Wi-Fi等多元通訊與前瞻技術引領產業的應用變革，聯發科技近幾年積極延攬國際頂尖的研發與業務人才，以加速全球策略布局。然而，找對人只是第一步，唯有協助新任主管快速融入團隊並激發協作綜效，才能真正發揮其價值。因此，聯發科技藉由將「人才投資」與「公司營運目標與策略」緊密結合的「高階主管到職發展計畫」，以有系統的方式加速發揮新進人才的價值，協助公司進入新市場與技術突破，進而達成組織營運目標。
為協助新入職主管快速發揮價值，「高階主管到職發展計畫」設計到職後前三個月藉由「專屬夥伴（Buddy）」與「跨部門導師（Mentor）」雙軌機制，搭配「實戰跨領域對接」與「高階會議見習（Shadowing）」，協助新任主管迅速跨越文化適應期。第四至六個月人資團隊透過「新任主管融合工作坊」與「360度回饋機制」，以結構化引導與數據導向的客製化教練輔導，協助主管適時調整領導風格。到職後下半年透過直屬主管回顧工作表現與追蹤數據驅動的KPI，確保新任主管的每項戰略皆與企業營運目標緊密結合。
「高階主管到職發展計畫」成功協助新任主管快速融入企業文化，加速人才價值的發揮，更為企業挹注實質效益。該計畫不僅創下高達90%以上的高階人才留任率；過去五年，更藉由新任主管研發能量與業務經驗的投入，加乘公司原本已奠定的雄厚核心基礎，全面推升產品競爭力，促使整體營收順利成長，業務版圖也得以順利拓展至資料中心等新市場。
聯發科強調，公司技將持續深化全球人才布局。公司也深信，韌性與創新兼具的人才是企業最強底蘊；聯發科技將致力於打造一個能讓全球菁英融合共創、發揮專長的卓越舞台，持續成長，引領全球。
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