MIPS將於COMPUTEX 2026 舉辦Physical AI論壇

隨著AI快速從雲端走向邊緣端，能即時感知、推論、決策並執行動作的新一代「Physical AI」系統，正成為產業關注焦點。MIPS將於COMPUTEX 2026 期間舉辦國際論壇「Physical AI is Agentic AI at the Edge」，邀集Arteris、GlobalFoundries、Infineon、Tenstorrent 與RISC-V International等產業領導企業，共同探討邊緣自主智慧、AI 平台架構與實體 AI 應用發展趨勢。

本次論壇將聚焦AI發展的重要轉變：從集中式運算架構，逐步走向即時、自主且更貼近資料產生現場的邊緣智慧運算。隨著AI能力逐漸進入機器人、自動駕駛、工業控制與智慧設備等應用場域，Physical AI 正快速成為產業下一波創新核心。

論壇將由 EE Times 編輯 Nitin Dahad 擔任專題座談引言與主持人，並由來自MIPS、GlobalFoundries、Infineon、Arteris、RISC-V International 與 Tenstorrent 的產業專家，分享 AI 運算平台、開放標準、Edge AI 與自主系統等關鍵技術觀點。

MIPS執行長Sameer Wasson 表示，AI 正快速從雲端走向邊緣端，未來的智慧系統不只是運算，更需要即時感知、決策與行動能力。透過本次論壇，我們希望與產業夥伴共同探討新一代 Physical AI 平台與邊緣自主智慧的發展方向，以及開放架構如何協助推動未來 AI 生態系統。」

EE Times 編輯暨本次論壇主持人 Nitin Dahad 表示，AI 正快速從集中式運算走向更即時、更分散的邊緣自主智慧架構。隨著Physical AI應用逐漸進入工業、車用與機器人等真實世界場域，產業也需要更多跨領域合作與開放生態系統，共同推動下一階段的 AI 創新。」

活動議程除了主題演講外，還將安排專題座談，深入探討 Physical AI 在工業、車用、機器人與嵌入式系統中的機會與挑戰，以及未來AI平台發展方向。