快訊

520前台股重挫該買還是要逃？法人給了這個答案

身體留2樓、頭部掉1樓…台南眼科診所女員工亡 疑貨梯故障釀禍

麥當勞宣布漲價！超值全餐漲5元、平均漲幅1.3%

聽新聞
0:00 / 0:00

MIPS將於COMPUTEX 2026 舉辦Physical AI論壇

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
MIPS將於COMPUTEX 2026舉辦 Physical AI 論壇。圖/業者提供
MIPS將於COMPUTEX 2026舉辦 Physical AI 論壇。圖/業者提供

隨著AI快速從雲端走向邊緣端，能即時感知、推論、決策並執行動作的新一代「Physical AI」系統，正成為產業關注焦點。MIPS將於COMPUTEX 2026 期間舉辦國際論壇「Physical AI is Agentic AI at the Edge」，邀集Arteris、GlobalFoundries、Infineon、Tenstorrent 與RISC-V International等產業領導企業，共同探討邊緣自主智慧、AI 平台架構與實體 AI 應用發展趨勢。

本次論壇將聚焦AI發展的重要轉變：從集中式運算架構，逐步走向即時、自主且更貼近資料產生現場的邊緣智慧運算。隨著AI能力逐漸進入機器人、自動駕駛、工業控制與智慧設備等應用場域，Physical AI 正快速成為產業下一波創新核心。

論壇將由 EE Times 編輯 Nitin Dahad 擔任專題座談引言與主持人，並由來自MIPS、GlobalFoundries、Infineon、Arteris、RISC-V International 與 Tenstorrent 的產業專家，分享 AI 運算平台、開放標準、Edge AI 與自主系統等關鍵技術觀點。

MIPS執行長Sameer Wasson 表示，AI 正快速從雲端走向邊緣端，未來的智慧系統不只是運算，更需要即時感知、決策與行動能力。透過本次論壇，我們希望與產業夥伴共同探討新一代 Physical AI 平台與邊緣自主智慧的發展方向，以及開放架構如何協助推動未來 AI 生態系統。」

EE Times 編輯暨本次論壇主持人 Nitin Dahad 表示，AI 正快速從集中式運算走向更即時、更分散的邊緣自主智慧架構。隨著Physical AI應用逐漸進入工業、車用與機器人等真實世界場域，產業也需要更多跨領域合作與開放生態系統，共同推動下一階段的 AI 創新。」

活動議程除了主題演講外，還將安排專題座談，深入探討 Physical AI 在工業、車用、機器人與嵌入式系統中的機會與挑戰，以及未來AI平台發展方向。

延伸閱讀

高通台灣創新競賽10隊入圍 聚焦邊緣AI落地商機

金融業唯一獲獎！遠東商銀法金 AI 轉型藍圖獲經濟部智慧創新獎

所羅門開發人形機器人AI感知技術 獲經部A+補助1億

東海大學引進「數位員工」 企業級軟體平台整合全校AI工具

相關新聞

廣達股價破300元！員工年薪多20萬 但英業達這項數據更驚人

AI 伺服器訂單爆滿，兩大代工巨頭營運衝上高峰。廣達股價近期突破 300 元大關，外資目標價調升至 370 元。另一大龍頭英業達雖然股價表現不如廣達亮眼，但砸下 10 億美元全球擴廠，即將加入兆元俱樂部。

硬碟大廠威騰推出業界首款支援後量子加密硬碟 守護AI資料安全

硬碟大廠威騰（Western Digital Corporation） 今日宣布，在其最新的高容量 Ultrastar UltraSMR 硬碟中整合後量子加密技術，為次世代基礎架構安全邁出關鍵一步。隨著AI基礎架構從以運算為中心的部署模式，演進為能在每一次推論、模型訓練與互動中持續保留資訊的資料系統，資料的耐用性與安全性已成為核心基礎，而非選配。這些硬碟正由多家超大規模雲端服務供應商客戶進行驗證，初步反應顯示市場高度關注具備量子韌性的儲存架構。

戴夫寇爾研究員挖掘Microsoft四項產品漏洞 再奪Pwn2Own全球冠軍

台灣頂尖攻擊型資安公司DEVCORE戴夫寇爾19日宣布研究團隊傳捷報，首席資安研究員蔡政達（Orange Tsai）領軍參與本屆Pwn2Own Berlin賽事，在AI模型驅動漏洞挖掘的新浪潮、及全球頂尖白帽駭客激烈競逐之下，DEVCORE研究團隊共計找出微軟（Microsoft）四項主力產品漏洞，憑高達第二名兩倍的總積分50.5分拿下全球冠軍，奪得「Master of Pwn」駭客大師頭銜，抱回50.5萬美元（約新台幣1,600萬元）獎金。

廣達持續擴充美國產能 租賃加州廠房

廣達（2382）19日代子公司Quanta Manufacturing Nashville, LLC 公告取得租賃使用權資產，廠房位於美國加州弗里蒙特，廠房面積約203,414平方英尺，每月平均租金約51.4萬美元，租期為10年，交易總金額約為4,626.5萬美元。

數發部發布AI產業人才認定指引3.0 擴大生態系

數發部數產署19日召開記者會發布「AI 產業人才認定指引 3.0」，新增「AI 治理素養」與「AI 協作與開發」兩項能力，並攜手Hahow、台灣人工智慧學校（AIA）、人工智慧科技基金會（AIF）等生態圈夥伴，將指引從企業與求職者、培訓與認證機構參考的共通基準，進一步落實到產業工作場景。數位發展部部長林宜敬表示，指引3.0象徵臺灣AI人才政策從更多元的面向與「產業生態」進行整合。

柳科三期引進機器人產業最快明年動工 未來將擴大南市溪北區

正在辦理環評中的台南柳營科技園區3期，將引進正夯的機器人產業，最快明年動工，據知，除柳科三期，南市府也擴大機器人產業布局，選定鄰近麻豆、鹽水等地，總面積將達100公頃，希望達到「一個台南，兩個平衡。」政策目的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。