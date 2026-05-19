硬碟大廠威騰推出業界首款支援後量子加密硬碟 守護AI資料安全

硬碟大廠威騰（Western Digital Corporation） 今日宣布，在其最新的高容量 Ultrastar UltraSMR 硬碟中整合後量子加密技術，為次世代基礎架構安全邁出關鍵一步。隨著AI基礎架構從以運算為中心的部署模式，演進為能在每一次推論、模型訓練與互動中持續保留資訊的資料系統，資料的耐用性與安全性已成為核心基礎，而非選配。這些硬碟正由多家超大規模雲端服務供應商客戶進行驗證，初步反應顯示市場高度關注具備量子韌性的儲存架構。

AI 資料系統不斷生成並保存大量且需長期儲存的資料集。確保這些資料在未來數十年，而非僅僅數年的安全，必須成為現代資料基礎架構的核心要求。WD推出首款導入經美國國家標準暨技術研究院（NIST）核准後量子加密演算法的硬碟，象徵產業邁向決定性的轉型—從理論層級的規劃進階到實際部署的硬體級防護。透過強化信任根（root of trust），WD 為企業提供關鍵防護，以對抗「先竊取、後解密」（HNDL）以及其他類似形式的攻擊。這有助於保護驅動AI創新的龐大資料湖，使其足以抵禦未來量子電腦破譯加密技術的強大威力。

WD為首批將後量子加密技術導入生產級儲存基礎架構的企業之一，透過提供符合標準、可供實際部署的架構級保護，引領產業邁向量子轉型，為AI時代的資料系統建立全新的信任基準。

隨著AI基礎架構與工作負載持續產生並永久保留資料，這些累積資料的價值不斷攀升。同時，威脅正以遠超多數企業預期的速度演進，保護這些資料的急迫性亦日益增加。資料生命周期拉長與IT服務周期延長，擴大了安全漏洞。企業儲存基礎架構的服務年限通常長達五年或以上，這段期間可能與具備解密能力的量子電腦興起的時間重疊。

解密能力提升，攻擊策略也隨之進化。HNDL是當前存在的威脅。惡意使用者可能先行蒐集加密或具備數位簽章的資料，意圖待量子計算技術成熟後，再進行解密或偽造安全簽章。企業必須從現在開始為長期的加密韌性做好準備。

韌體層級的攻擊帶來極大風險。隨著安全架構持續演進，裝置層級的可信任程度愈趨關鍵。在具備量子運算能力的前提下，攻擊者未來可能偽造韌體更新的數位簽章，讓惡意程式看起來像經認證的合法韌體，進而危及硬碟安全。

WD在全新 Ultrastar DC HC6100 UltraSMR 導入後量子加密技術，旨在保護從製造到實際運作的整個裝置信任鏈。這項部署不僅是功能升級，更代表將量子韌性安全機制直接嵌入資料基礎架構核心的重大轉型。這確保了裝置層級的可信任度，包括韌體完整性與金鑰管理，而非僅限於靜態資料加密。