快訊

520前台股重挫該買還是要逃？法人給了這個答案

身體留2樓、頭部掉1樓…台南眼科診所女員工亡 疑貨梯故障釀禍

麥當勞宣布漲價！超值全餐漲5元、平均漲幅1.3%

聽新聞
0:00 / 0:00

硬碟大廠威騰推出業界首款支援後量子加密硬碟 守護AI資料安全

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
WD 最新的高容量 Ultrastar UltraSMR 硬碟中整合後量子加密技術，為次世代基礎架構安全邁出關鍵一步。圖／WD提供
WD 最新的高容量 Ultrastar UltraSMR 硬碟中整合後量子加密技術，為次世代基礎架構安全邁出關鍵一步。圖／WD提供

硬碟大廠威騰（Western Digital Corporation） 今日宣布，在其最新的高容量 Ultrastar UltraSMR 硬碟中整合後量子加密技術，為次世代基礎架構安全邁出關鍵一步。隨著AI基礎架構從以運算為中心的部署模式，演進為能在每一次推論、模型訓練與互動中持續保留資訊的資料系統，資料的耐用性與安全性已成為核心基礎，而非選配。這些硬碟正由多家超大規模雲端服務供應商客戶進行驗證，初步反應顯示市場高度關注具備量子韌性的儲存架構。

AI 資料系統不斷生成並保存大量且需長期儲存的資料集。確保這些資料在未來數十年，而非僅僅數年的安全，必須成為現代資料基礎架構的核心要求。WD推出首款導入經美國國家標準暨技術研究院（NIST）核准後量子加密演算法的硬碟，象徵產業邁向決定性的轉型—從理論層級的規劃進階到實際部署的硬體級防護。透過強化信任根（root of trust），WD 為企業提供關鍵防護，以對抗「先竊取、後解密」（HNDL）以及其他類似形式的攻擊。這有助於保護驅動AI創新的龐大資料湖，使其足以抵禦未來量子電腦破譯加密技術的強大威力。

WD為首批將後量子加密技術導入生產級儲存基礎架構的企業之一，透過提供符合標準、可供實際部署的架構級保護，引領產業邁向量子轉型，為AI時代的資料系統建立全新的信任基準。

隨著AI基礎架構與工作負載持續產生並永久保留資料，這些累積資料的價值不斷攀升。同時，威脅正以遠超多數企業預期的速度演進，保護這些資料的急迫性亦日益增加。資料生命周期拉長與IT服務周期延長，擴大了安全漏洞。企業儲存基礎架構的服務年限通常長達五年或以上，這段期間可能與具備解密能力的量子電腦興起的時間重疊。

解密能力提升，攻擊策略也隨之進化。HNDL是當前存在的威脅。惡意使用者可能先行蒐集加密或具備數位簽章的資料，意圖待量子計算技術成熟後，再進行解密或偽造安全簽章。企業必須從現在開始為長期的加密韌性做好準備。

韌體層級的攻擊帶來極大風險。隨著安全架構持續演進，裝置層級的可信任程度愈趨關鍵。在具備量子運算能力的前提下，攻擊者未來可能偽造韌體更新的數位簽章，讓惡意程式看起來像經認證的合法韌體，進而危及硬碟安全。

WD在全新 Ultrastar DC HC6100 UltraSMR 導入後量子加密技術，旨在保護從製造到實際運作的整個裝置信任鏈。這項部署不僅是功能升級，更代表將量子韌性安全機制直接嵌入資料基礎架構核心的重大轉型。這確保了裝置層級的可信任度，包括韌體完整性與金鑰管理，而非僅限於靜態資料加密。

硬碟

延伸閱讀

愛用 AI 反成資安漏洞 合勤控旗下兆勤以AI防堵「影子 AI」資安危機

危機管理／趨勢科技執行長陳怡樺 AI織網 防杜資安漏洞

啓碁衝運算 多路進擊

希捷暴跌6.8%！執行長「一句話」引爆記憶體族群慘遭血洗

相關新聞

廣達股價破300元！員工年薪多20萬 但英業達這項數據更驚人

AI 伺服器訂單爆滿，兩大代工巨頭營運衝上高峰。廣達股價近期突破 300 元大關，外資目標價調升至 370 元。另一大龍頭英業達雖然股價表現不如廣達亮眼，但砸下 10 億美元全球擴廠，即將加入兆元俱樂部。

硬碟大廠威騰推出業界首款支援後量子加密硬碟 守護AI資料安全

硬碟大廠威騰（Western Digital Corporation） 今日宣布，在其最新的高容量 Ultrastar UltraSMR 硬碟中整合後量子加密技術，為次世代基礎架構安全邁出關鍵一步。隨著AI基礎架構從以運算為中心的部署模式，演進為能在每一次推論、模型訓練與互動中持續保留資訊的資料系統，資料的耐用性與安全性已成為核心基礎，而非選配。這些硬碟正由多家超大規模雲端服務供應商客戶進行驗證，初步反應顯示市場高度關注具備量子韌性的儲存架構。

戴夫寇爾研究員挖掘Microsoft四項產品漏洞 再奪Pwn2Own全球冠軍

台灣頂尖攻擊型資安公司DEVCORE戴夫寇爾19日宣布研究團隊傳捷報，首席資安研究員蔡政達（Orange Tsai）領軍參與本屆Pwn2Own Berlin賽事，在AI模型驅動漏洞挖掘的新浪潮、及全球頂尖白帽駭客激烈競逐之下，DEVCORE研究團隊共計找出微軟（Microsoft）四項主力產品漏洞，憑高達第二名兩倍的總積分50.5分拿下全球冠軍，奪得「Master of Pwn」駭客大師頭銜，抱回50.5萬美元（約新台幣1,600萬元）獎金。

廣達持續擴充美國產能 租賃加州廠房

廣達（2382）19日代子公司Quanta Manufacturing Nashville, LLC 公告取得租賃使用權資產，廠房位於美國加州弗里蒙特，廠房面積約203,414平方英尺，每月平均租金約51.4萬美元，租期為10年，交易總金額約為4,626.5萬美元。

數發部發布AI產業人才認定指引3.0 擴大生態系

數發部數產署19日召開記者會發布「AI 產業人才認定指引 3.0」，新增「AI 治理素養」與「AI 協作與開發」兩項能力，並攜手Hahow、台灣人工智慧學校（AIA）、人工智慧科技基金會（AIF）等生態圈夥伴，將指引從企業與求職者、培訓與認證機構參考的共通基準，進一步落實到產業工作場景。數位發展部部長林宜敬表示，指引3.0象徵臺灣AI人才政策從更多元的面向與「產業生態」進行整合。

柳科三期引進機器人產業最快明年動工 未來將擴大南市溪北區

正在辦理環評中的台南柳營科技園區3期，將引進正夯的機器人產業，最快明年動工，據知，除柳科三期，南市府也擴大機器人產業布局，選定鄰近麻豆、鹽水等地，總面積將達100公頃，希望達到「一個台南，兩個平衡。」政策目的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。