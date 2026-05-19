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愛用AI反成資安漏洞 合勤控旗下兆勤以AI防堵「影子 AI」資安危機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

合勤控（3704）旗下兆勤科技觀察，隨著生成式AI在職場快速普及，企業對其使用的管理難度也隨之提高。近期調查顯示，已有44%的員工曾在未符合公司規範的情況下使用 AI，凸顯「影子 AI （Shadow AI）」問題正持續擴大。若缺乏有效管理，可能導致資料外洩、資安漏洞甚至衍生合規風險。

兆勤（Zyxel）是合勤控旗下提供結合資安、AI和雲端網管的商用網路解決方案，兆勤今日宣布推出全新的生成式AI （GenAI） 防護解決方案，幫助中小企業（SMB）及託管服務供應商（MSP）安全地導入生成式AI技術。

兆勤表示，藉由強化防火牆功能並與 AI 新創公司聆機科技合作，Zyxel確保企業在發揮 GenAI 生產力的同時，也能落實有效的管理、監控與資安防護。

兆勤科技總經理蔡明見表示，生成式 AI 正在重塑企業的營運模式，但若缺乏完善的防護機制，也可能帶來重大的資安風險。兆勤的GenAI 防護解決方案，透過提供可視性、控管能力與防護機制，協助中小企業與 MSP 安全導入 AI，確保 AI 應用符合企業的安全與治理要求。

對網路管理員與企業主來說，兆勤表示，Zyxel的 USG FLEX H 系列防火牆讓防堵「影子 AI」更加簡單直覺 。透過強化的應用程式偵測與控管功能，管理員可輕鬆掌握全網GenAI 工具的使用與存取狀況 ，核心功能包括GenAI 內容過濾，提供專屬應用程式類別，管理員可一鍵封鎖所有 GenAI 應用程式，或彈性開放指定服務，亦可將用戶導向如 AnyInsight.ai 等安全的替代方案。

此外，兆勤表示，智能應用程式管理（Application Patrol），不僅限於基本的 URL 過濾，IT 團隊更能透過精細的控管功能，針對特定 GenAI 應用設定優先順序、進行流量控管或直接封鎖；即時應用洞察透過流量與頻寬使用狀況的可視化呈現 ，協助 IT 人員精準識別異常活動（例如顯示資料外洩風險的異常流量），進而即時採取應變措施。

為協助企業安全導入AI，兆勤表示，Zyxel與聆機科技攜手合作，提供 AnyInsight.ai 雲端原生 AI 應用平台。平台整合超過 20 種主流大語言模型（LLM）、逾 350 個 AI 代理（Agents）及相關連動應用程式，提供統一且可控的存取環境。

此外，兆勤表示，統一GenAI存取平台，員工能在安全受控的環境中，可自由切換不同的 LLM 與 AI 代理，且所有存取行為皆依角色與權限進行控管 。這能在兼顧企業治理與合規的同時，也能提升員工生產力。此外，組織亦可部署符合特定任務或流程需求的 AI 代理，加速實現 AI 數位轉型。

而兆勤AI 應用防火牆可透過端到端的行為檢測，管理員能全面監控用戶、LLM、AI代理及 AI 連動應用程式之間的互動情況。系統能記錄用戶行為、資料使用與 AI 互動情況 ，並依據既有存取政策與安全規則，防止敏感資料、企業知識及流程外洩或遭誤用。

合勤控 資安 雲端

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