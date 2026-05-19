廣達持續擴充美國產能 租賃加州廠房

廣達（2382）19日代子公司Quanta Manufacturing Nashville, LLC 公告取得租賃使用權資產，廠房位於美國加州弗里蒙特，廠房面積約203,414平方英尺，每月平均租金約51.4萬美元，租期為10年，交易總金額約為4,626.5萬美元。

廣達先前於法說會上表示，截至第1季底，資本支出為 81 億元，主要投入在擴大美國與泰國廠區的 AI 產能。公司延續去年的擴充計畫，維持今年底前 AI 產能規模將較 2025 年倍增的擴產目標，全年資本支出預計落在300億元左右。

廣達同時指出，由於 AI 推理與 AI 代理等服務吸引越來越多使用者參與及採用，個人與企業應用需求同步呈現指數級成長，這驅使客戶在 AI 領域的投資和基礎建設，已開始全面推動收入及成長。鑒於如此龐大的需求，廣達才會如此積極擴充產能。