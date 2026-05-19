數發部發布AI產業人才認定指引3.0 擴大生態系
數發部數產署19日召開記者會發布「AI 產業人才認定指引 3.0」，新增「AI 治理素養」與「AI 協作與開發」兩項能力，並攜手Hahow、台灣人工智慧學校（AIA）、人工智慧科技基金會（AIF）等生態圈夥伴，將指引從企業與求職者、培訓與認證機構參考的共通基準，進一步落實到產業工作場景。數位發展部部長林宜敬表示，指引3.0象徵臺灣AI人才政策從更多元的面向與「產業生態」進行整合。
數發部長林宜敬於致詞時指出，AI人才是國家核心競爭力，在全球競逐AI人才日益激烈的情況下，數發部透過建構AI人才類型和能力基本框架，引導生態系夥伴共育人才AI能力。透過「AI 產業人才認定指引 」建立的共通基準，企業能夠提出更精準的AI人才需求，培訓機構可以開設更符合趨勢的AI課程，認證單位可以推廣AI能力認證考試，民眾也可善用相關學習和認證資源，增強本身的AI能力。他強調，數發部將持續與生態圈夥伴展開合作，共同建構正向的AI人才生態系。
數產署說明，本次指引有兩項重要更新。首先，因應今（115）年1月公布《人工智慧基本法》，新增「AI治理素養」能力，協助人才建立人工智慧應用風險的框架與意識。其次，順應Vibe Coding與Agentic AI發展趨勢，新增「AI協作與開發」能力，強化人才與AI工具協作及開發的實務能力。
數產署進一步指出，指引3.0同步新增「推薦學習資源」，納入AIA與Meta共同開發「好好用AI」素養教材，以及與AIF聯名開發公版教材，提供產業及民眾系統性學習與運用。此外，本次記者會也正式發布與指標性線上學習平台Hahow合作，未來該平台的線上課程將對齊指引的人才分類與能力類型，讓民眾與企業可依循此架構快速找尋適合的課程。
本次記者會亦邀請三位生態圈夥伴代表，分別從企業內訓、產學合作、線上學習三個面向分享指引3.0的實際應用。
AIF執行長溫怡玲分享與數產署聯名開發、搭配指引3.0同步出版的「AI產業人才賦能公版教材」，介紹協助跨產業系統性培育員工AI能力的導入經驗。AIA產學長郭秉宸說明「好好用AI」素養教材納入指引推薦資源的背景，並介紹攜手元智大學、南臺科技大學共同開發「產學AI公版教材」，將AI能力與產業實際工作場景緊密結合，預計於今年下半年推出。Hahow創辦人兼CEO江前緯則展示課程對齊指引架構後，如何協助學習者規劃學習路徑與企業HR安排內訓資源，並同步推出期間限定優惠。
數產署表示，指引將持續配合AI技術發展及產業趨勢動態調整，並與生態圈夥伴攜手，讓AI人才培育更貼近產業實務需求。歡迎各界多加運用此份指引，也歡迎更多夥伴加入，共同營造正向的AI產業人才生態系。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 vivo X300 Ultra手機開箱！實測增距鏡變身鳥類學家 拍得到101內部海報
📢 iPhone 18 Pro三大升級亮點曝！多項「歷代最佳」成換機大誘因
📢 LINE免費貼圖5款！毛小孩集合 快用「勸敗買買圖」慫恿朋友瞎拼
📢 Sony Xperia 1 VIII開箱！5亮點礦石機身＋新望遠鏡頭 實測AI攝影助理聰明
📢 「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異一次看
📢 便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。