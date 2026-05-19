數發部發布AI產業人才認定指引3.0 擴大生態系

數發部數產署19日召開記者會發布「AI 產業人才認定指引 3.0」，新增「AI 治理素養」與「AI 協作與開發」兩項能力，並攜手Hahow、台灣人工智慧學校（AIA）、人工智慧科技基金會（AIF）等生態圈夥伴，將指引從企業與求職者、培訓與認證機構參考的共通基準，進一步落實到產業工作場景。數位發展部部長林宜敬表示，指引3.0象徵臺灣AI人才政策從更多元的面向與「產業生態」進行整合。

數發部長林宜敬於致詞時指出，AI人才是國家核心競爭力，在全球競逐AI人才日益激烈的情況下，數發部透過建構AI人才類型和能力基本框架，引導生態系夥伴共育人才AI能力。透過「AI 產業人才認定指引 」建立的共通基準，企業能夠提出更精準的AI人才需求，培訓機構可以開設更符合趨勢的AI課程，認證單位可以推廣AI能力認證考試，民眾也可善用相關學習和認證資源，增強本身的AI能力。他強調，數發部將持續與生態圈夥伴展開合作，共同建構正向的AI人才生態系。

數產署說明，本次指引有兩項重要更新。首先，因應今（115）年1月公布《人工智慧基本法》，新增「AI治理素養」能力，協助人才建立人工智慧應用風險的框架與意識。其次，順應Vibe Coding與Agentic AI發展趨勢，新增「AI協作與開發」能力，強化人才與AI工具協作及開發的實務能力。

數產署進一步指出，指引3.0同步新增「推薦學習資源」，納入AIA與Meta共同開發「好好用AI」素養教材，以及與AIF聯名開發公版教材，提供產業及民眾系統性學習與運用。此外，本次記者會也正式發布與指標性線上學習平台Hahow合作，未來該平台的線上課程將對齊指引的人才分類與能力類型，讓民眾與企業可依循此架構快速找尋適合的課程。

本次記者會亦邀請三位生態圈夥伴代表，分別從企業內訓、產學合作、線上學習三個面向分享指引3.0的實際應用。

AIF執行長溫怡玲分享與數產署聯名開發、搭配指引3.0同步出版的「AI產業人才賦能公版教材」，介紹協助跨產業系統性培育員工AI能力的導入經驗。AIA產學長郭秉宸說明「好好用AI」素養教材納入指引推薦資源的背景，並介紹攜手元智大學、南臺科技大學共同開發「產學AI公版教材」，將AI能力與產業實際工作場景緊密結合，預計於今年下半年推出。Hahow創辦人兼CEO江前緯則展示課程對齊指引架構後，如何協助學習者規劃學習路徑與企業HR安排內訓資源，並同步推出期間限定優惠。

數產署表示，指引將持續配合AI技術發展及產業趨勢動態調整，並與生態圈夥伴攜手，讓AI人才培育更貼近產業實務需求。歡迎各界多加運用此份指引，也歡迎更多夥伴加入，共同營造正向的AI產業人才生態系。