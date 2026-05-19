磐旭智能攜手聯發 開啟任務導向AI互動

2026 COMPUTEX 即將盛大登場，工業電腦廠磐儀（3594）旗下AMobile Solutions 磐旭智能將「Push the Edge」為主題，攜手 MediaTek 聯發科（2454）展出多項 AI 邊緣運算（Edge AI）應用成果，透過 MediaTek Genio 平台，挑戰兼具低功耗、高整合與高效率的新世代智慧應用方案。

本次展出亮點包括工廠自動化瑕疵檢測、機械手臂互動人腦與 AI 腦的遊戲對決、熱成像雙光融合技術，以及 AI 鏡頭辨識的智慧冰櫃等解決方案，皆可於裝置端即時完成 AI 推論，不需依賴雲端運算，即可在本地端即時判斷，達成低延遲、高效率與資料隱私保護等優勢。

磐旭智能亦展示結合 MediaTek Android AI Box 與 Edge AI 技術的人機互動應用。未來人與機器的互動，不再只是透過遙控器、鍵盤或觸控螢幕下達單純「移動到某個位置」或「放下棋子」等操作指令，而是可直接透過自然語音給予「任務」，並透過機器視覺、AI 學習與推理，理解遊戲目標並自行規劃策略，與人類參與者進行任務。

磐旭智能表示，此展示凸顯磐旭智能在 AI 控制、機器手臂互動與自主決策應用上的整合能力，未來 AI 機器將更像具備理解能力的智慧助手，開啟人機互動新模式。

此外，磐旭智能亦展示多項 AI 視覺與智慧零售應用，包括透過 AI Camera 視覺辨識技術進行汽車輪框螺絲安裝檢測，可協助製造業與汽車零組件產線提升品質檢查效率與準確性；現場也同步展出智慧無人商店與無人支付方案，透過 AI Camera 辨識消費者自冰箱取出的商品，並以語音即時互動說明，結合 KIOSK 與 NFC 非接觸支付技術，打造更智慧化的零售體驗。

此外，磐旭智能亦展示搭載 MediaTek 天璣 9300 平台的掌上型遊戲手機，採用滑動式遊戲控制器設計，可於智慧型手機與掌上型遊戲機之間自由切換；同時也展出 EMVCo 認證智慧零售裝置、行動支付 PDA、POS、KIOSK 與三防強固型平板等產品，可廣泛應用於工業巡檢、物流倉儲、公共安全及戶外特殊環境，展現 Edge AI 於智慧製造、零售與行動應用市場的整合能力。