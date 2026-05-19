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磐旭智能攜手聯發 開啟任務導向AI互動

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

2026 COMPUTEX 即將盛大登場，工業電腦廠磐儀（3594）旗下AMobile Solutions 磐旭智能將「Push the Edge」為主題，攜手 MediaTek 聯發科（2454）展出多項 AI 邊緣運算（Edge AI）應用成果，透過 MediaTek Genio 平台，挑戰兼具低功耗、高整合與高效率的新世代智慧應用方案。

本次展出亮點包括工廠自動化瑕疵檢測、機械手臂互動人腦與 AI 腦的遊戲對決、熱成像雙光融合技術，以及 AI 鏡頭辨識的智慧冰櫃等解決方案，皆可於裝置端即時完成 AI 推論，不需依賴雲端運算，即可在本地端即時判斷，達成低延遲、高效率與資料隱私保護等優勢。

磐旭智能亦展示結合 MediaTek Android AI Box 與 Edge AI 技術的人機互動應用。未來人與機器的互動，不再只是透過遙控器、鍵盤或觸控螢幕下達單純「移動到某個位置」或「放下棋子」等操作指令，而是可直接透過自然語音給予「任務」，並透過機器視覺、AI 學習與推理，理解遊戲目標並自行規劃策略，與人類參與者進行任務。

磐旭智能表示，此展示凸顯磐旭智能在 AI 控制、機器手臂互動與自主決策應用上的整合能力，未來 AI 機器將更像具備理解能力的智慧助手，開啟人機互動新模式。

此外，磐旭智能亦展示多項 AI 視覺與智慧零售應用，包括透過 AI Camera 視覺辨識技術進行汽車輪框螺絲安裝檢測，可協助製造業與汽車零組件產線提升品質檢查效率與準確性；現場也同步展出智慧無人商店與無人支付方案，透過 AI Camera 辨識消費者自冰箱取出的商品，並以語音即時互動說明，結合 KIOSK 與 NFC 非接觸支付技術，打造更智慧化的零售體驗。

此外，磐旭智能亦展示搭載 MediaTek 天璣 9300 平台的掌上型遊戲手機，採用滑動式遊戲控制器設計，可於智慧型手機與掌上型遊戲機之間自由切換；同時也展出 EMVCo 認證智慧零售裝置、行動支付 PDA、POS、KIOSK 與三防強固型平板等產品，可廣泛應用於工業巡檢、物流倉儲、公共安全及戶外特殊環境，展現 Edge AI 於智慧製造、零售與行動應用市場的整合能力。

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