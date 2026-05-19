柳科三期引進機器人產業最快明年動工 未來將擴大南市溪北區

正在辦理環評中的台南柳營科技園區3期，將引進正夯的機器人產業，最快明年動工，據知，除柳科三期，南市府也擴大機器人產業布局，選定鄰近麻豆、鹽水等地，總面積將達100公頃，希望達到「一個台南，兩個平衡。」政策目的。

經濟部攜手國發會、國科會共同打造智慧機器人創新與應用研發中心，今宣布在工研院台南六甲院區成立，將聚焦醫療照護、物流倉儲、餐飲服務、巡檢救災4大領域，副總統蕭美琴、台南市副市長趙卿惠等人出席，會後媒體詢問趙柳科三期計畫引進智慧機器人產業相關進度。

趙卿惠指出，柳科三期開發案，南市府持續與中央加緊作業中，目前正進行關鍵環評作業，目前可行性規畫已通過，正進行環評及開發計畫初審，希望最快能在今年年底完成行政程序，明年動工及招商引資。

除了柳科三期，趙卿惠也說，未來若土地飽和智慧機器人產業持續有需求，南市府也會評估擇定鄰近如麻豆口工業區及鹽水區適合用地，連同柳科三期，希望將產業的紅利擴大到溪北地區，預估總面積將會達到100公頃。

趙卿惠表示，許多溪北鄉親都抱怨，長期以來發展遠遜溪南，柳科三期對台南來說，也是均衡南北的問題，希望在南科、沙崙的雙引擎能擴散到溪北地區，這也是賴清德總統、黃偉哲市長用心將產業的紅利，擴大到溪北地區，如此可達成「一個台南，兩個平衡。」政策目的。

據知，柳科三期基地位於國3柳營交流道西側約3公里，北鄰義士路，緊鄰現有柳科園區，總面積約87.52公頃，約98%為台糖土地，可設廠用地約52.62公頃，將引進智慧機器人、無人載具、精密機械、金屬製品製造等，2033年完成開發及進駐。

台南柳營科技園區3期，將引進正夯的機器人產業，最快明年動工，據知，除柳科三期，南市府也擴大布局，選定鄰近麻豆、鹽水等地，總面積將達100公頃，圖為柳科三期預定地。記者謝進盛／翻攝