數發部AI產業人才認定指引增2大能力 共推公版教材

隨著人工智慧（AI）技術快速發展，數發部數產署今天發布AI產業人才認定指引3.0，增訂AI治理素養、AI協作與開發等2大能力，並同步新增推薦學習資源，攜手民間團體、學校開發公版教材，提供民眾學習與運用。

數產署上午舉行AI產業人才認定指引3.0記者會，數發部長林宜敬、數產署長林俊秀、人工智慧科技基金會（AIF）執行長溫怡玲、台灣人工智慧學校（AIA）產學長郭秉宸、思哈（Hahow）創辦人兼CEO江前緯、Meta台灣暨香港總經理潘先國等人出席。

林宜敬致詞表示，AI人才是國家核心競爭力，在全球競逐AI人才日益激烈之下，數發部訂定AI人才類型和能力基本框架，透過「AI產業人才認定指引」建立共通基準，讓企業能提出更精準的AI人才需求，培訓機構可開設更符合趨勢的AI課程，認證單位可推廣AI能力認證考試，民眾也能善用相關學習和認證資源，強化AI能力。

林宜敬指出，科技創新與發展必須來自民間，期盼AI人才教育能轉化為產業鏈，而非僅是政府主導的計畫，而指引3.0象徵台灣AI人才政策從更多元的面向與「產業生態」進行整合。

數產署說明，這次指引有2項重要更新。首先，因應人工智慧基本法，新增AI治理素養能力，協助人才建立AI應用風險的框架與意識。其次，順應氛圍編碼（Vibe Coding）與代理式AI（Agentic AI）發展趨勢，新增AI協作與開發能力，強化人才與AI工具協作及開發的實務能力。

數產署表示，指引3.0同步新增推薦學習資源，納入AIA與Meta共同開發「好好用AI」素養教材，以及與AIF聯名開發公版教材，提供產業及民眾系統性學習與運用。數產署也與Hahow合作，平台線上課程將對齊指引人才分類與能力類型，讓民眾與企業找到適合的課程。

此外，數產署攜手元智大學、南台科技大學共同開發「產學AI公版教材」，將AI能力與產業實際工作場景緊密結合，預計今年下半年推出。

數產署表示，指引將持續配合AI技術發展及產業趨勢動態調整，並與生態圈夥伴攜手，讓AI人才培育更貼近產業實務需求，營造正向AI產業人才生態系。