群聯完成首次海外可轉債 籌8億美元布局AI儲存平台

硬碟大廠威騰（Western Digital Corporation） 今日宣布，在其最新的高容量 Ultrastar UltraSMR 硬碟中整合後量子加密技術，為次世代基礎架構安全邁出關鍵一步。隨著AI基礎架構從以運算為中心的部署模式，演進為能在每一次推論、模型訓練與互動中持續保留資訊的資料系統，資料的耐用性與安全性已成為核心基礎，而非選配。這些硬碟正由多家超大規模雲端服務供應商客戶進行驗證，初步反應顯示市場高度關注具備量子韌性的儲存架構。

2026-05-19 14:20