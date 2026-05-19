聽新聞
0:00 / 0:00
群聯完成首次海外可轉債 籌8億美元布局AI儲存平台
記憶體控制晶片廠群聯完成第1次海外無擔保可轉換公司債（ECB）定價，募集8億美元，將全數用於外幣購料，支應持續拓展全球儲存控制晶片與儲存解決方案業務需求。
群聯表示，這次發行ECB是群聯首次於國際資本市場進行籌資，分為A、B兩券，分別為新台幣連結、美元交割及純美元計價的結構，兩券發行規模皆為4億美元。
其中，A券初始轉換價格為新台幣3418.75元，依5月18日收盤價2735元計算，轉換溢價率為25%；B券初始轉換價格為3555.5元，轉換溢價率為30%。兩券皆將在新加坡交易所上市，預定發行日為5月26日。
群聯指出，公司正從傳統儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片與NAND Flash儲存方案公司，逐步轉型成為AI儲存基礎架構暨邊緣AI運算平台供應商。
群聯表示，未來將以AI資料平台、企業級儲存產品，以及相關軟硬體方案作為主要動能。因應AI應用加速進入各行各業，對高效能儲存與資料處理需求持續增加，群聯將持續推出更貼近客戶需求、附加價值更高的解決方案。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 vivo X300 Ultra手機開箱！實測增距鏡變身鳥類學家 拍得到101內部海報
📢 iPhone 18 Pro三大升級亮點曝！多項「歷代最佳」成換機大誘因
📢 LINE免費貼圖5款！毛小孩集合 快用「勸敗買買圖」慫恿朋友瞎拼
📢 Sony Xperia 1 VIII開箱！5亮點礦石機身＋新望遠鏡頭 實測AI攝影助理聰明
📢 「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異一次看
📢 便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。