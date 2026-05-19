致茂為人工智慧資料中心 AIDC 電力穩定性把關

量測儀器大廠致茂（2360）指出，隨著人工智慧資料中心 (AIDC) 邁入高效能算力時代，單一 AI 伺服器機櫃的功耗已從傳統的 10kW 驟升至 200kW+ 以上。在面對 GPU 運算產生的極端瞬間峰值功耗 (EDPP) 時，系統對於電力補償的即時性要求極高。因此，電源電容櫃 (Power Capacitor Shelf, PCS) 成為了不可或缺的方案，透過電雙層電容器 (EDLC) 的瞬間大功率釋放，提供「削峰填谷」的功能，確保系統在動態大電流拉載下仍能維持電力輸出的穩定性。已推出Chroma 17010/17010H 電池信賴性測試系統。

為了與一般充放電測試的數據處理方式有所區隔，Chroma已專為200uA到 2400A範圍的EDLC測試開發了符合國際標準之特殊測試功能，透過韌體底層以 1ms 解析度進行量測數據擷取與計算，確保系統能精準捕捉轉態瞬時的電壓變化量，並自動地完成ESR 與容值計算，直接整合至測試報表中，此設計可提供研發人員高可信度的 ESR 數據，避免因量測失真而導致 PCS 模組層級之設計偏差與潛在風險。

在 PCS 系統設計中，EDLC 的等效串聯內阻 (ESR) 是決定功率性能的關鍵物理量。ESR 的影響已不再侷限於單一電容器層級，當單體組裝成模組後，微小的內阻偏差將產生累積效應，導致模組層級的設計出現非線性偏差，進而放大功率損耗與熱行為風險。

目前業界評價 EDLC 的ESR主流標準包含：(1)著重恆流放電壓降量測的IEC 62391、(2)透過放電與靜置過程抓取電壓差的Maxwell六步法以及(3)針對動力電容脈衝特性計算的 QC/T 741這三種標準都可以透過一般充放電設備測試來滿足。然而，量測 ESR 面臨一個技術矛盾：一般充放電機為了追求量測穩定性與數據高精確度規格，通常會透過演算法進行「數據移動平均化」處理，藉此濾除訊號量測鏈上的雜訊，提高量測訊號的準確度。然而ESR 屬於「電阻性」，極度依賴設備對於暫態 (Transient) 變化的精準捕捉能力，過度的平滑化處理將導致EDLC電位暫態變化量被低估而導致 ESR 計算結果低估。當產品交付終端客戶進行實機雙重驗證時，實際的功率能力與標稱規格之間將產生非預期落差，進而面臨設計失效或被供應鏈淘汰的風險。