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外資：記憶體估值框架由 P/B 轉為 P/E 迎來更長、更高上升周期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美系大行指出，記憶體市場因長期合約（LTA）驅動估值框架重塑。

美系大行維持對三星、SK海力士及KIOXIA 的買進（OW）評等，並同步上修目標價。記憶體產業正從高度周期性的商品模式，轉向由AI需求帶動的長期合約（LTA）驅動模式，為記憶體製造商提供更高的獲利能見度與穩定性。這項結構性轉變將推動記憶體廠的估值框架從P／B轉向P／E，市場有望迎來「更長、更高」的上升周期。

市場 SK海力士

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