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蘋果WWDC開發者大會6月9日登場 傳發表iOS 27新系統

中央社／ 台北19日電
蘋果公司（Apple）宣布將於台灣時間6月9日至13日在線上舉辦為期一週的年度全球開發者大會（WWDC），展示蘋果各平台的重大更新，包括人工智慧（AI）技術的進展。（蘋果提供）
蘋果公司（Apple）宣布將於台灣時間6月9日至13日在線上舉辦為期一週的年度全球開發者大會（WWDC），展示蘋果各平台的重大更新，包括人工智慧（AI）技術的進展。（蘋果提供）

蘋果公司（Apple）今天公布年度全球開發者大會（WWDC）的活動內容，將於台灣時間6月9日凌晨1時由Keynote發表會揭開序幕，外界預期將發表iOS 27作業系統，也可能是現任執行長庫克（Tim Cook）交棒前主持的最後一場蘋果大型活動。

蘋果今年4月20日宣布，硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）將於9月1日起擔任執行長，接替現年65歲的庫克，象徵蘋果高層世代傳承。

WWDC26大會將於台灣時間6月9日至13日舉行，在為期一週的活動期間，開發者和學生可收看超過100部全新影片內容，了解各種工具、技術和設計，也可參與Group Labs團體實驗室，並在Apple DeveloperForums中交流討論。

Keynote發表會將於6月9日凌晨1時登場，揭曉蘋果各大平台將推出的更新項目，並透過蘋果官網、AppleTV App及Apple YouTube頻道等平台直播。根據彭博社報導，蘋果可能發表iOS 27作業系統，內建搭載人工智慧（AI）技術的新版語音助理Siri、介面大改版的相機App等新功能。

緊接在Keynote發表會之後登場的是6月9日凌晨4時舉行的Platforms State of the Union活動，將更深入介紹全新功能、應用程式介面（API）與技術。

此外，蘋果今年透過Swift Student Challenge學生挑戰賽共選出350名得獎者，其中50名「傑出獲獎者」（Distinguished Winners）受邀於WWDC舉辦期間前往蘋果總部，參與3天的特別體驗活動。

Apple WWDC iOS

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