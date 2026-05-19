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記憶體高漲衝擊中低階機款 二手翻新機走紅 矽創、敦泰等迎大單

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
記憶體價格高漲衝擊中低階手機，消費者轉向舊機更換零組件，帶旺矽創、敦泰、天鈺。聯合報系資料照
記憶體價格高漲衝擊中低階手機，消費者轉向舊機更換零組件，帶旺矽創、敦泰、天鈺。聯合報系資料照

記憶體價格高漲，加上半導體供應鏈漲價，影響部分智慧手機廠商縮減中低階機種。由於預算型買家需求仍在，IC設計業者表示，今年中國大陸華南地區售後維修、二手翻新機的市場頗為暢旺，帶動今年上半年相關顯示器驅動IC銷售估計將超乎預期。

外界預期，包括矽創（8016）、敦泰天鈺等廠商，都可受惠於這波裝置規模達數億支的訂單需求。

研調機構對於智慧手機的銷售統計與預估，往往著重於新機，今年全球手機銷售量估計約11億支左右。業界人士指出，其實售後維修與二手翻新機市場也不小，屬於副廠量身訂做特殊應用IC（ASIC），支援既有新舊機種更換零組件，相關市場總體規模較2025年約超過4億支。

IC設計廠提到，4億支的ASIC市場商機可觀，尤其今年手機品牌廠削減中低階機種，但對價格敏感的消費者不見得願意提高換機預算，傾向選擇為舊機更換零組件的方式，設法讓手機「續命」。對消費者來說，只換部分零組件就可以繼續使用，與購置新機相比，可以「省得很有感」。

業界人士並提及，近期這塊主攻售後的驅動IC市場出現版圖變化，有市占率頗高的陸廠退出，其他業者則趁機提升市占。

同時，另一家IC設計廠也說，由於封測與晶圓代工端調高報價，使得IC生產成本上漲，但轉頭對品牌廠供應鏈的價格協商其實沒那麼容易，倒是供應給售後市場的IC價格調漲相對比較順利。只要漲幅還在可以接受的範圍，相關業者可以將增加的成本轉嫁給消費者。

IC設計業者並透露，基於漲價預期心理，有些下游廠商在第1季就提前備貨，所以這幾個月售後市場的需求頗好，相關效應並延續到第2季。

至於下半年售後市場是否還能延續上半年的動能，業界人士認為，目前還難以斷言，以客戶去年實際訂單數量為基準，可以供應稍微多一些，但不要偏離太大，免得為此多備庫存後，卻遇到意外的市況翻轉，屆時自家庫存又可能會變成燙手山芋。

天鈺 敦泰 矽創

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