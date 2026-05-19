大立光林家出手買自家股 六年來首見 業界研判 CPO 將有好消息

大立光（3008）創辦人林耀英家族出手買自家股票。公開資訊觀測站資料顯示，林耀英家族成員為鞏固公司股權與家族傳承，於2020年成立的家族持股閉鎖控股公司茂鈺增持100張大立光股票，是林氏家族集中閉鎖股權之後，六年來首度加碼買自家股。

大立光創辦人林氏家族向來保守低調，在本業手機市場逆風之際，罕見出手買自家股，業界研判，應與跨足共同封裝光學（CPO）將有好消息有關。

針對大股東買進自家持股，大立光發言窗口回應，此為大股東私領域事宜，不便評論。

林氏家族為鞏固公司股權與家族傳承，2020年成立閉鎖控股公司茂鈺，將家族成員持股集中閉鎖保管，迄今仍是法務與稅務界經典案例。

根據公開資料，茂鈺是於3月進場買100張大立光股票，以大立光3月均價2,300元計算，價值約當2.3億元，金額雖不大，但向來保守低調的林家出手，極具指標意義。

累計茂鈺目前共持有大立光股票1萬9,010張，持股比率由14.17%增至14.24%，仍居最大股東。

法人指出，大立光去年底第二度實施庫藏股後，今年3月創辦人家族再出手買股，比實施庫藏股更有弦外之音。

大立光董事長林恩平曾於元月回應法人實施庫藏股的理由，他當時提到：「那天看到我們家的本益比是光學族群最低，但大立光應該（本益比）不是最低的，因此請公司買回來。」

法人認為，林氏家族此次出手買自家股，應是看好CPO轉型布局效益。談到CPO布局，林恩平於4月法說會透露，目前主要做光纖陣列單元（FAU）這段，以提供元件為優先。

他提到，FAU元件之外，稜鏡製造也是重點，目前也要買光纖，光纖相關塑件也會涉獵，相較於手機鏡頭的製造工藝，林恩平說，「FAU在對位精度的要求高非常多。」

他進一步解釋，FAU產品痛點在於如何精準對位，對得更準、更快，「我們不能說自己是領先的，但快速對芯是我們光學擅長的領域，」目前FAU元件及稜鏡均以玻璃鏡片為主，若送樣順利，未來考慮整合相關元件以模組出貨。

大立光最新十大股東持股資訊尚未揭露，一般預期，第二大股東應為大立光另一創辦人陳世卿及其配偶蔣翠英，兩人合計持股約9.9%。

大立光股權由四大家族掌握，除了兩大創辦人林耀英及陳世卿外，另有謝氏及梁氏家族，董事會維持四大家族共治局面。