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三星電子罷工範圍限縮 記憶體台廠轉單效應恐落空

經濟日報／ 編譯陳苓、記者李孟珊／綜合報導
記憶體巨頭三星電子工會醞釀史上最大規模罷工，驚動南韓政界與產業界，三星資方向南韓地方法院提出限制罷工範圍請求獲准，地院要求工會必須確保罷工不至於中斷生產，否則每天將重罰。法新社
記憶體巨頭三星電子工會醞釀史上最大規模罷工，驚動南韓政界與產業界，三星資方向南韓地方法院提出限制罷工範圍請求獲准，地院要求工會必須確保罷工不至於中斷生產，否則每天將重罰。法新社

記憶體巨頭三星電子工會醞釀史上最大規模罷工，驚動南韓政界與產業界，三星資方向南韓地方法院提出限制罷工範圍請求獲准，地院要求工會必須確保罷工不至於中斷生產，否則每天將重罰。這意味在各方介入之後，三星大罷工的影響將大幅縮小。

隨著南韓地院相關裁示出爐，業界解讀，先前市場擔憂三星大罷工衝擊全球記憶體供應的嚴重性將大幅稀釋，好消息是AI巨頭們可以鬆一口氣，在輝達Vera Rubin新平台即將邁入備貨前夕，不用擔心記憶體因三星大罷工而更缺；壞消息是，南亞科、華邦等台灣記憶體廠原本期待三星大罷工衍生出的轉單效應恐落空。

據了解，三星勞資雙方昨天再度進行協商，工會揚言將按計畫罷工，惟昨天協商尚無結論出爐，勞資雙方計劃19日繼續進行協商。

伴隨地院核准三星資方限制罷工範圍請求，市場研判三星大罷工衝擊可望大幅削弱，有利公司避開產線停擺鉅額損失，激勵三星昨日股價由黑翻紅，一度大漲6.7%，終場漲4%；台灣記憶體廠則漲跌互見，南亞科、旺宏等收黑，華邦逆勢收紅。

綜合外電報導，南韓法院部分批准三星公司的禁制令請求，要求工會須確保罷工不致中斷生產，包括禁止工會占據設施、不得讓原料損壞等。兩大工會若未能遵守命令，可能遭處每日1億韓元（7.2萬美元）罰款，工會領袖則可能遭處每天1,000萬韓元。

工會發布聲明說，若談判未達協議，法院判決無法阻止罷工，但保證會盡力協商。

南韓政府官員也表示關切，警告罷工可能嚴重危害經濟成長、外銷、金融市場。總理金民錫17日說，政府將研究所有選項，包括緊急仲裁，來避免罷工。若認為勞資糾紛可能傷害經濟或日常生活，勞工部長可援引緊急仲裁令，立即禁止罷工30天，國家勞動關係委員會將在此時進行仲裁、調停。

南韓總統李在明18日在社群媒體上發文則說，在自由市場經濟體制下，企業經營權應與勞動權利同樣受到尊重。

他在X平台上寫道：「在採行自由民主秩序與資本主義市場經濟的南韓，勞工應與企業同樣受尊重，而企業經營權也應與勞動權利同樣受到尊重。」

他指出，勞工應該獲得公平的勞動報酬，而承擔投資風險與損失的股東，也應該分享企業利潤。

三星晶片部門主管也呼籲工會停手，指出輝達等大客戶有所疑慮。相關人士透露，部分客戶說，由於無法保證產品品質，三星罷工期間，或許會暫停接受該公司出貨。

三星是全球記憶體一哥，占南韓總出口的近四分之一，工會揚言，若薪資要求未能獲准，逾4萬名員工將從本周四（21日）起罷工18天，料為該公司史上規模最大的罷工行動。

罷工 三星 三星電子

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