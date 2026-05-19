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台積一天賣世界15萬張 每股160.6元 總金額逾244億元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電（2330）上周五公告擬處分世界先進（5347）15.2萬張持股，昨（18）日火速「處理完畢」。台積電昨天公告，以每股160.6元，處分15.2萬張世界股票，總金額244.11億元，相關處分利益包含剩餘持股改以公允價值衡量所產生的利益，約為632.02億元，外界看好將挹注台積電本季業外收益。

世界先進堪稱台積電「最親近的轉投資事業」，台積電要賣股，嚇壞投資人，導致世界先進昨天開盤跳空跌停開出後一價鎖死到底，以跌停價159元收市，成交量約1.68萬張，收盤還有超過3.7萬張賣單高掛。

台積電昨天賣出15.2萬張世界持股，遠比昨天世界正常盤成交張數多。據了解，台積電是透過盤後鉅額交易出售世界股票，而從昨天外資買超世界約15萬張研判，應是包含上述股權承接。另外，投信昨天買超世界1,179張，自營商則賣超301張。

台積電此次處分15.2萬張世界持股，相當於世界已發行股權8.1％。台積電公告指出，此次處分利益包含剩餘持股改以公允價值衡量所產生的利益，約632.02億元。

在處分後，台積電仍持有世界約19％股權。而自2024年6月起，台積電已沒有在世界董事會中擁有董事席次。

台積電先前提到，這次處分世界股權採鉅額交易方式，出售對象為財務投資機構。股權出售不影響台積電與世界先進的策略合作關係，包含委託世界生產矽中介層，以及向該公司進行氮化鎵（GaN）製程技術授權。這次股權出售計畫是台積電規劃將資源專注於核心業務。

台積電強調，在可預見的未來，無進一步出售世界股權計畫。

世界首季每股純益為1.22元，該公司之前在法說會中提到，受惠於AI伺服器相關電源管理IC需求成長，預估本季出貨季增11%至13%，產品均價季增2%至4%，同時在匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.3元的情況下，本季毛利率估計落在31%至33%之間。

台積 台積電 世界先進

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