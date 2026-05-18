台灣盃火箭競賽21隊晉級決賽 7月底旭海發射升空

2026台灣盃火箭競賽即將進入決賽階段，國家太空中心（TASA）今天發布新聞稿指出，總計21個隊伍取得決賽門票，預計7月底赴旭海科研火箭發射場進行飛試，驗證研發成果。

為了培育太空科技人才、推廣太空科普教育並促進民間參與，在國家科學及技術委員會指導下，國家太空中心與屏東縣政府2025年起共同主辦台灣盃火箭競賽。

2026台灣盃火箭競賽資訊去年10月公布後，吸引71個隊伍、共859人報名。去年12月進行任務計畫書審查，遴選出27個隊伍367人晉級、接受課程培訓，經過半年努力，各隊伍在第二次審查會向評審委員進行火箭計畫簡報，爭取決賽門票。

國家太空中心今天發布新聞稿指出，第二次火箭設計審查16、17日於國立虎尾科技大學舉行，評審團在27個隊伍中，選出高中1K共13組、大專3K共6組、社會3K共2組進入決賽；值得一提的是，這次高中1K組原定錄取12組，因同分情形增額錄取1組，共13個組別入選。

國家太空中心表示，台灣盃火箭競賽由主辦單位統籌，承辦單位陽明交大太空系統工程研究所規劃賽制、提供公版火箭引擎及火箭發射架，並由協辦單位協助各階段審查。參賽隊伍需設計箭身、鼻錐、尾翼、航電、酬載與回收機制等；團隊必須掌握結構、材料、電子、通訊等專業知識，更要有跨領域計畫管理能力，且進行風險控管。

評審團表示，上次審查已針對各隊伍的創意評分，第二階段重點在於團隊是否能實踐創意；從競賽隊伍的模擬飛行軌跡、展示航電系統設計、降落傘形式選擇等，可看出準備完善程度與可行性。

除了評估火箭飛行表現，評審委員認為，風險管理也是系統工程重要環節；團隊是否能在有限的預算及時程內執行、人力編制是否恰當，都是計畫管理應具備的能力。由於複雜的系統工程考驗團隊合作，團隊默契與簡報敘事能力都列入評分項目。

2026台灣盃火箭競賽分3個組別，高中1K組、大專3K組與社會3K組。除了飛行高度不同，3K組要設計結構強度更高的火箭，並發揮創意設計酬載。這次有隊伍提出即時影像傳輸、火箭鼻錐落海後彈出自動船返航，或者飛出自製無人機等，令人印象深刻。

根據規劃，決賽團隊須於6月下旬繳交發射備便報告審查，7月底於屏東縣牡丹鄉旭海村的科研火箭發射場域進行為期3天的決賽。

國家太空中心希望透過競賽與課程交流，打造結合理論學習、創意發揮、實務操作與團隊合作的火箭工程培訓環境，提升學生及社會大眾對火箭技術與太空工程的學習興趣。