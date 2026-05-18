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辛耘砸2.52億元入主新群 與山太士三方策略聯盟

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體設備廠辛耘（3583）於18日公告，將以每股120元價格，共砸下2.52億元，取得新群科技六成股權，主要是希望聯合山太士與新群三方策略聯盟，擴展在異質整合先進封裝的市場規模。

新群每股淨值約37.88元，辛耘表示，上述股權交易價格是參酌新群最近一年度經會計師查核的財務報告，並考量雙方未來產業發展趨勢等關鍵因素後，於獨立專家認定的合理範圍內協議訂定。

辛耘提到，展望今年，該公司將持續加強研發及生產能量，開發新應用，以滿足客戶需求，創造自製設備業務長期有利的發展條件。而在晶圓再生方面，因應客戶端先進半導體製程需求，該公司也積極投入新製程開發及製程改善。在12吋晶圓再生部分，將朝更先進製程能力邁進，同時將積極擴充產能，以滿足客戶需求。

辛耘並強調，依據目前市場狀況，及未來半導體先進封裝及前段製程、化合物半導體、載板、OLED 等產業發展情形推估，且增加自製設備與晶圓再生營運規模，預期該公司今年營收將呈現成長趨勢。

半導體 辛耘

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