中華電信攜經濟部建置行動工商憑證系統 開啟行動工商憑證新篇章

配合經濟部商業發展署推動工商憑證服務數位化與行動化政策，中華電信（2412）表示，完成「行動工商憑證系統」建置，並正式上線提供服務。未來企業僅需透過行動裝置，即可隨時隨地完成各項商務驗證作業，實現作業智慧化與低碳化，突破傳統IC卡之場域限制，正式開啟「行動工商憑證」新篇章。

中華電信台北營運處總經理蘇振乾表示，中華電信自民國90年起即配合經濟部建置工商憑證管理中心，並於92年8月7日開始簽發憑證，迄今已累計核發逾230萬張。隨著行動設備普及化，透過裝置的個人化與智慧化，工商憑證因此發展出更多元的服務與創新應用，協助企業邁向次世代數位轉型。

中華電信說明，行動工商憑證支援iOS與Android雙平台，其數位簽章格式符合電子簽章法，提供五大彈性介接機制，除可透過掃描QR Code登入的「主動掃描模式」及即時簽核的「推播模式」外，亦整合App-to-App、Web-to-App及網頁轉導等互動模式，可即時完成身分驗證與數位簽章，未來更是企業在網路世界的身分證，將融入各種行動應用場景。

蘇振乾進一步表示，安全與便利是數位商務的核心。本次推出行動工商憑證不僅通過APP行動應用資安標章（Mobile Application Security Certification, MAS）認證，同時整合行動裝置原生指紋與臉部生物辨識技術，確保每筆簽章的唯一性與不可否認性。此外，系統內建智慧效期管理機制，於到期前60天主動提醒更新，協助企業隨時掌握憑證狀態，確保各項商務申辦與簽核作業不中斷，強化數位轉型競爭力。

發展行動工商憑證政策，是政府優化經商環境、落實數位轉型的重要里程碑。中華電信指出，身為長期技術合作夥伴，持續精進憑證作業，透過多元授權管理功能，打造企業韌性與安全性的營運環境。即日起，歡迎各企業實際體驗行動化與智慧化的商務服務，中華電信將與您攜手，讓企業競爭力隨身帶著走。