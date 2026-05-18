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高通台灣創新競賽10隊入圍 聚焦邊緣AI落地商機

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

高通18日公布2026年「高通台灣創新競賽」（QITC）入圍名單，今年持續聚焦邊緣AI應用，10家台灣新創團隊將運用Qualcomm Dragonwing、Snapdragon平台及Arduino UNO Q開發板，投入智慧製造、智慧醫療與照護、智慧治理、智慧零售及機器人等領域，推動AI從概念走向場域落地。

隨產業邁入代理式AI（Agentic AI）時代，AI應用不再只停留於雲端運算，而是更強調理解情境、即時推論與主動執行任務，帶動裝置端與邊緣場域的運算需求升溫。高通指出，邊緣AI正快速重塑產業創新與城市治理模式，根據Precedence Research研究，全球邊緣AI市場規模預計2034年將達1,430.6億美元，2024年至2034年年複合成長率達21.04%。

高通表示，本屆QITC將支援入圍團隊導入邊緣AI與本地AI部署解決方案，包括Qualcomm AI On-Prem Appliance Solution及Qualcomm AI Inference Suite，協助企業在本地硬體執行生成式AI推論、電腦視覺等任務，強化資料隱私、低延遲與可靠性，進一步推動智慧製造、醫療、零售等場域的AI應用落地。

高通技術公司業務副總裁吳南億表示，高通持續打造智慧運算無所不在的世界，透過高效能、低功耗、安全可靠的邊緣運算能力，並延伸至裝置、邊緣與雲端協同運作的分散式AI架構，加速技術驗證與場域落地。他指出，今年入圍團隊涵蓋智慧製造、智慧醫療與照護、智慧治理、智慧零售等多元領域，展現台灣新創在邊緣AI技術落地及商業應用上的潛力，高通將持續與台灣生態系夥伴合作，打造更具影響力的創新環境。

今年10家入圍團隊包括展綠科技、凍俐智能、萬物聯網智慧、建東精工、光影立方智能、偵脈科技、奧曜科技、光速海盜、沃龍工業與拿趣科技。入圍團隊各可獲得1萬美元獎金，並參與高通贊助、為期6個月的育成計畫，取得技術支援、業師輔導、商業模式與智財權培訓等資源；年底決賽將選出一支優勝與兩支優選團隊，決賽總獎金達30萬美元。

高通自2019年起連續第八年舉辦QITC，目前累計已有69支團隊透過計畫育成，其中11家獲邀加入Qualcomm Partner Network。高通表示，將持續透過技術平台、全球商用生態系與創新夥伴資源，協助台灣新創把AI技術轉化為可部署、可維運、可擴展的解決方案，進一步鏈結全球AI商機。

雲端運算 高通

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