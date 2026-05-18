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波蘭科技部參訪亞創中心 深化無人機產業合作

中央社／ 嘉義縣18日電

波蘭經濟發展暨科技部政務次長雅洛斯（Michał Jaros）今天率團訪問位於嘉義縣亞創中心，了解台灣無人機廠商不同面向的發展成果，深化台波無人機產業與供應鏈領域的合作。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，波蘭訪問團今天下午抵達亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心），嘉義縣長翁章梁出面接待，雙方互贈紀念品。民進黨立委陳冠廷也出席。

縣府經發處說，今天新樂飛無人機、智飛科技、台灣希望創新、坤暐科技、雷虎科技、中光電智能機器人等業者在亞創中心展示無人機研發成果，並與波蘭訪問團進行互動，加強雙方在無人機產業的合作。

翁章梁表示，近年全球供應鏈與國防安全快速重組，無人機逐步成為結合國防安全、智慧治理、產業競爭與民主供應鏈的重要戰略科技，波蘭位處歐洲重要戰略位置，在無人機、國防科技及供應鏈韌性等議題上，扮演重要角色，台灣也持續關注波蘭相關政策與市場發展。

翁章梁強調，波蘭無人機產業以大公司為主、資本雄厚，台灣則以中小企業為主，近年來也開始有大資本集團投入，無人機發展對國防和商業影響重大，全球都在發展，台灣在資通訊、光學和晶片等領域擁有獨特優勢，相信在中央政策明確支持，能加速拓展無人機國際市場。

波蘭 嘉義 翁章梁

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