所羅門開發人形機器人AI感知技術 獲經部A+補助1億

經濟部產業技術司今天表示，「A+企業創新研發淬鍊計畫」決審會議通過3項研發計畫，其中所羅門開發人形機器人AI感知整合平台，可自主辨識遠距目標並快速學習新物件，提升機器人在製造、物流與巡檢等場域的應用可行性，由經部補助新台幣1億元。

技術司今天發布新聞稿表示，已於5月14日召開第6次決審會議，通過中國鋼鐵、台灣穗高科技及所羅門等3項研發計畫，涵蓋先進車用材料、低碳循環材料及智慧機器人應用等領域，將結合台灣在鋼鐵材料、精密製造、人工智慧與自動化技術的產業優勢，提升產業整體發展動能。

在先進車用材料方面，中鋼攜手上泰工業與梧濟工業推動「綠色超高強度汽車用鋼及智慧成形技術開發計畫」，開發國產1.5GPa等級超高強度鋼材及冷衝壓車體結構件關鍵製程技術，以因應車輛輕量化與安全性提升需求。

技術司指出，相關技術可兼顧高強度與成形性，同時降低加工能耗與碳排放，未來可應用於新世代車型，提升車體安全與能源效率，並帶動國內車輛零組件產業升級。

低碳循環材料方面，台灣穗高科技推動「回收鋁智慧純化技術暨低碳高性能鋁合金應用開發計畫」，導入智慧純化與製程控制技術，在不需嚴格分選回收料情況下，提升回收鋁純度並應用於高性能鋁合金製造。

技術司表示，透過AI動態調整製程參數，可因應回收料成分差異穩定生產品質，實現回收料占比達9成的鋁合金產品，並將原料碳排降至每公斤鋁2公斤二氧化碳以下，未來將建立國內首條回收鋁智慧純化示範產線，協助產業因應碳費與國際減碳要求。

在人形機器人領域，所羅門推動「人形機器人遠距線索辨識與快速學習VLA技術開發計畫」，建構具跨載具部署能力的AI感知平台，透過主動視覺與生成式AI技術，使機器人可在複雜環境中自主辨識遠距目標並快速學習新物件，降低對大量實體訓練資料依賴，提升人形、四足及輪式機器人在製造、物流與巡檢等場域的應用可行性。

技術司補充表示，上述3案依規劃，所羅門計畫由經部補助1億元，中鋼聯合計畫補助4200萬元，穗高計畫補助5400萬元。