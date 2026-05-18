奧義賽博在日本發表AI安全產品 與在地夥伴強化「在日本創造價值」

台灣AI原生資安廠商奧義賽博-KY創（7823）加速深化日本市場布局，近期在日本發表最新AI資安產品與平台願景，透過與日本在地夥伴合作，從產品輸出邁向「在地價值共創」。

奧義賽博今年初在台灣創新板掛牌上市，主要核心業務是為全球政府機關、國防、銀行與高科技製造業提供資安服務與防護平台。主力產品「XCockpit」威脅曝險管理平台導入AI技術加強自動化防護。合作夥伴日本資安服務大廠Future Secure Wave與奧義賽博合作已達三年，在2024年完整技術驗證與市場測試後，雙方2025年正式簽署 VAR（Value Added Reseller）合作協議，2026年正式推出基於XCockpit Endpoint的新一代 M/EDR 託管服務。

該服務模式將AI自動化與專家決策結合，以XCockpit平台負責威脅偵測、事件分類、深度分析與自動隔離，Future Secure Wave的SOC團隊接手後續事件調查、應變建議與完整報告撰寫。透過AI高速自動分析，大幅壓縮從分類到初步報告的人力工時。

奧義賽博技術長邱銘彰在日本發表XCockpit平台最新更新，並首度公開兩項生成式AI安全產品，包括XecGuard以聚焦AI／LLM執行期防護為主，以及XecART是專為大型語言模型打造的紅隊演練平台。奧義賽博從傳統EDR／SOC 領域，進一步拓展至AI原生安全市場。未來將不再只是單純的產品銷售通路，而是轉型為「在日本創造價值」的在地化組織，具體方向包括建立日本在地研發能量、深化日本資安夥伴生態系、強化人才交流與專業培訓，與日本企業共同打造AI時代的新型防禦架構。

奧義賽博近年已積極拓展日本金融與企業市場。今年3月，日本子公司CyCraft Japan即宣布與東京證券交易所展開合作，推動XCockpit EASM在日本金融產業的應用。