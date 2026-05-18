威剛前進COMPUTEX 聚焦AI運算與智慧生活應用

記憶體模組廠威剛宣布，旗下企業級儲存品牌TRUSTA、工業級嵌入式儲存品牌威剛工控、電競品牌XPG與關係企業威潤，將共同參與2026台北國際電腦展（COMPUTEX2026），聚焦AI運算與智慧生活的前瞻應用，展現全方位創新成果。

威剛今天發布新聞稿指出，TRUSTA將在COMPUTEX展示新一代企業級固態硬碟（SSD）與平台驗證成果，展現在人工智慧（AI）與資料中心領域的最新布局。

威剛工控將展示Gen5 BiCS8 SSD、高頻DDR5 ECCDIMM等產品，滿足邊緣應用對速度、容量與可靠性的需求。威潤科技將展示搭載輝達（NVIDIA）平台的VBOX-AI700 Series與AI視覺解決方案，應用於智慧城市與運輸場域。

此外，威剛將展示完整機器人生態系，包括NemoClaw機器手臂將進行複雜邏輯推理任務演示，機器人也可運用虛擬場域，達成Real-to-Sim-to-Real（R2S2R）零停工部署想像。R2S2R是機器人學和具身人工智慧領域的一種結構化方法，利用模擬和物理現實來縮小「現實差距」。

威剛XPG將散熱陣容全面視覺化，也推出智慧控溫的磁吸風扇，提供全方位散熱方案。現場並將攜手遊戲商光榮特庫摩設置「仁王3」體驗區，讓玩家感受緊張刺激戰鬥。