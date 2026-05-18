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創泓結合AI大腦、語音及影像 擴大機器人應用場景

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

創泓科技（7714）董事長黃健寧指出，目前創泓在無人載具領域，主要聚焦在三個大方向，大腦、眼睛及耳朵。大腦的部分便是C2系統，眼睛則是創泓近年來積極布局的 AI VLM (視覺語言模型) 應用，最後的耳朵是AI語音指令技術，三大技術能夠讓無人載具在更多場合進行更複雜的應用。

當無人載具的鏡頭接收到影像的同時，要能夠解析並看得懂裡面的內容，才能做出後續的分析，如果要分析的足夠準確，就不能使用傳統的物件辨識，而是需要用視覺大語言模型去做分析，因此創泓近年來大力投入VLM技術，並以此切入智慧城市領域。

AI語音應用部分，目前以送餐機器人為首要目標，優化其軟硬體條件，讓其具備語音辨識甚至對話能力，能夠讓送餐機器人從單向運作變成與客人的雙向互動，提高效率。這類型的產品有望在下一季逐步展現成果。

為應對研發新產品所需的資金需求，公司表示將會視手上案件及資金水位，評估今年度的增資計畫。

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