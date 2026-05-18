消費規通路囤購升溫 有望催化MLCC價格反轉

根據TrendForce最新調查，AI晶片需求導致高階MLCC供需偏緊，並壓縮消費規格MLCC供貨，促使部分代理商展開預防性囤購，供應商則以調價回應。近期ODM與供應商議價結果也顯示，整體MLCC價格平均降幅寫下近三年新低，顯示MLCC價格循環已來到反轉向上的關鍵點。

觀察高階MLCC需求變化，從NVIDIA GB200單板搭載約6,500顆MLCC，到下一代Rubin因熱設計功耗(TDP)翻倍、電源管理複雜度大幅提升，推升單板用量接近翻倍至12,000顆左右，成為高階MLCC供需失衡的主要源頭。同時，Microsoft、AWS、Google、Meta等北美雲端服務業者（CSP）的ASIC自研晶片、CoWoS先進封裝訂單持續放量，支撐高階MLCC長期剛性需求。日、韓主要供應商將產能向AI應用傾斜，造成消費規產品的供貨彈性逐季收窄。

面對消費規MLCC產能與庫存持續緊縮、管控，台、陸系代理商對X5R標準品（電容值1000p-10u）展開預防性囤購，形成「ODM實單下滑、通路加單攀升」的不對稱需求現象。2026年4月，Taiyo Yuden率先調漲消費類低容及車用MLCC價格6%至13%，在通路市場引發連鎖反應，也促使另一指標業者SEMCO積極研議跟進調漲代理商定價，以抑制通路囤購擴散、消弭重複下單風險，同時優化消費規產品利潤結構，確保高附加價值產能獲得合理的資源配置。

根據TrendForce調查，部分ODM已於5月上旬完成2026年第3季議價作業，在供應鏈漲價氛圍帶動下，整體MLCC價格平均降幅不到0.5%，創近三年新低，充分反映賣方定價話語權正顯著回升。隨著多數ODM從五月下旬陸續展開新一輪議價，目前的氛圍是否能催化MLCC價格全面反轉，將是後續觀察重點。

TrendForce表示，當前高階MLCC受AI server、ASIC封測訂單驅動，供給偏緊，短期內難以改善；消費規產品則因Taiyo Yuden已漲價、SEMCO評估跟進，價格底部支撐逐步成形。後續Murata和SEMCO對定價表態、下半年ASIC訂單實際放量規模，以及ODM新一輪議價結果將共同決定這一波價格反轉的力道與持續性。