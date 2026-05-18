捷創：月營收拚逾5千萬元 自有產品比重達30%

志聖（2467）大力支持的清華大學DIT Robotics團隊於法國巴黎舉辦之Eurobot 2026世界機器人大賽中，在陳榮順教授及黃靖奇教授帶領下，勇奪世界亞軍，展現台灣青年在機器人設計、AI控制、系統整合與臨場應變上的卓越實力，為台灣科技教育與智慧機器人發展再添國際榮耀。

2026-05-18 08:52