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捷創：月營收拚逾5千萬元 自有產品比重達30%

中央社／ 新竹18日電

半導體設備服務廠捷創副總經理鄭文吉今天表示，4月營收躍升至新台幣8382萬元，主要是受惠測試設備廠裝機增加，以及半導體代工大廠訂單持續出貨，希望未來單月營收能維持5000萬至6000萬元水準，全年自有產品比重能達到3成。

捷創召開線上法人說明會，說明第1季營運結果。捷創第1季營收1.74億元，年增40.85%，毛利率50.2%，稅後淨利3712萬元，每股純益1.83元。

鄭文吉指出，第1季工程服務及維修收入營收1.13億元，約占總營收65%；自有及其他產品營收0.61億元，約占總營收35%。

捷創4月營收8382萬元，年增82.69%。鄭文吉說，主要受惠測試設備廠裝機增加，以及半導體代工大廠訂單持續出貨。

鄭文吉表示，後續營收不一定能夠維持4月水準，希望單月營收能達到5000萬至6000萬元。全年自有及其他產品營收比重能夠達到3成水準。

半導體 營收 每股純益

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