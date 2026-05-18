快訊

獨／竹市府會午宴獨缺邱臣遠 地方盛傳本周將徵召選竹北市長

大學申請入學二階甄試爆違規 考生帶行動裝置進場「最重恐取消資格」

睽違3年！美式漢堡「IN-N-OUT」快閃來台只賣1天 時間地點曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

Amazon LEO明年商轉 遠傳持28GHz頻段合作利多

中央社／ 台北18日電

數發部長林宜敬透過臉書指出，星鏈未來最大競爭對手Amazon LEO預計明年上半年在全球提供商業服務，其中也包含台灣。遠傳電信因持有28GHz頻段為星鏈所需頻段，在合作運營方面可望協助落地；遠傳總經理井琪先前指出，有好消息會盡快公布。

全球低軌衛星龍頭SpaceX旗下Starlink（星鏈）遲未在台落地，數發部部長林宜敬透過臉書指出，星鏈認為台灣4G、5G的人口覆蓋率已經超過99%，因此未把台灣列為高優先市場；但未來最大競爭對手AmazonLEO則預計明年上半年在全球提供商業服務，其中也包含台灣。

低軌衛星Amazon Leo確定來台落地，遠傳因持有28GHz頻段為其所需頻段，在合作運營方面取得利多，預估最快2027年初合作在台推出服務。針對遠傳與Amazon Leo的合作案發展進度，遠傳總經理井琪先前指出，有好消息會盡快公布。

儘管中華電也希望角逐，並有頻譜用途爭議；遠傳電信總經理井琪先前表示，28GHz頻譜作為衛星共用「合法合規」，多星系、多營運商更有利韌性，與Amazon持續緊鑼密鼓洽談。

電信三雄積極布局太空衛星領域，中華電信是國內唯一具備高、中、低多軌道衛星群的電信業者，除原有的高軌衛星，於去年取得OneWeb低軌衛星及SESO3b中軌衛星商用執照，並計畫與美國Astranis衛星公司策略合作，預計今年下半年提供服務，發射台灣首顆專屬衛星。應用範圍橫跨災害救援、偏鄉連外覆蓋、海空通訊、電視頻道傳輸與物聯網等多元場景。

中華電信董事長簡志誠先前表示，低軌、中軌、高軌衛星也陸續推進，整體衛星訂單規模已逾新台幣10億元，將在未來數年分期履約。

台灣大哥大表示，已與AST SpaceMobile簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」，將由ASTSpaceMobile提供並營運低軌衛星行動通訊系統與技術資源，與台灣大哥大現有行動網路整合，深化非地面網路（NTN）布局，推動手機直連服務。

台灣大指出，關於衛星使用行動通訊技術直接連線一般商用手機的D2C（Direct to Cellular）服務，因涉及商用服務所需的行動通訊頻率使用規範調整，仍持續與主管機關密切溝通中。

遠傳 Amazon 星鏈

延伸閱讀

SpaceX 營收訂單旺、股價暴衝 太空衛星 ETF 00910飆6.56%

台股跌點急縮！低軌衛星逆勢升空扮主力 華通等6檔強鎖漲停

中大與鴻海打造衛星 將搭火箭升空執行通訊實驗

陸研發超寬頻光子晶片 舖路 6G 與衛星通訊

相關新聞

全球PCB產值衝千億美元！AI伺服器、800G交換器點火

AI基礎建設需求大增下，包含資料中心、伺服器、高階運算及邊緣運算等應用強勁，使半導體產業成長呈現擴張，進一步帶動PCB、載板及封裝間的整合，包括台光電（2383）、金像電（2368）、台燿（6274）等不僅首季獲利亮眼，更將成為漲價受惠族群之一。

川習會再掀晶片戰 盧秀燕掛保證：台積電台中廠不影響

台中市議會定期大會市政總質詢中，市議員蘇柏興關切美中關係變化對台灣產業布局的衝擊，特別是「川習會」後，美方再度呼籲台灣晶片業赴美設廠，是否可能影響台積電在台中的投資計畫。台中市長盧秀燕說，台積電在台中設廠不但未受影響，台中將成為台積電在台最大生產與研發聚落。

志聖力挺 清大 DIT 獲 Eurobot 2026世界機器人大賽亞軍

志聖（2467）大力支持的清華大學DIT Robotics團隊於法國巴黎舉辦之Eurobot 2026世界機器人大賽中，在陳榮順教授及黃靖奇教授帶領下，勇奪世界亞軍，展現台灣青年在機器人設計、AI控制、系統整合與臨場應變上的卓越實力，為台灣科技教育與智慧機器人發展再添國際榮耀。

SK海力士集團押寶新技術 面板級封裝鐵三角成形

南韓記憶體巨頭SK海力士母公司SK集團宣布，將豪擲1.17兆韓元（約新台幣250億元），投入面板級封裝用的玻璃基板，透露看好面板級封裝將成為新主流。業界預期，未來台積電、群創、SK海力士可望合力打造面板級封裝鐵三角。

國際大廠在面板級封裝部署重兵 東捷、友威科神助攻

國際大廠在面板級封裝部署重兵，台系設備供應商東捷、友威科挾面板級封裝所需設備量能，近期大有斬獲，成為助攻要角。

SK 海力士集團投入玻璃基板領域 正達、TPK 也有好處

南韓記憶體巨頭SK海力士母公司SK集團大手筆投入玻璃基板領域，凸顯玻璃基板在未來面板級封裝扮演關鍵角色，讓玻璃基板成為市場新寵。台廠中，玻璃大廠正達與觸控模組廠宸鴻TPK-KY早已嗅到商機，正全力布局玻璃基板市場，有望受惠最大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。