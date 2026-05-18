Amazon LEO明年商轉 遠傳持28GHz頻段合作利多

數發部長林宜敬透過臉書指出，星鏈未來最大競爭對手Amazon LEO預計明年上半年在全球提供商業服務，其中也包含台灣。遠傳電信因持有28GHz頻段為星鏈所需頻段，在合作運營方面可望協助落地；遠傳總經理井琪先前指出，有好消息會盡快公布。

全球低軌衛星龍頭SpaceX旗下Starlink（星鏈）遲未在台落地，數發部部長林宜敬透過臉書指出，星鏈認為台灣4G、5G的人口覆蓋率已經超過99%，因此未把台灣列為高優先市場；但未來最大競爭對手AmazonLEO則預計明年上半年在全球提供商業服務，其中也包含台灣。

低軌衛星Amazon Leo確定來台落地，遠傳因持有28GHz頻段為其所需頻段，在合作運營方面取得利多，預估最快2027年初合作在台推出服務。針對遠傳與Amazon Leo的合作案發展進度，遠傳總經理井琪先前指出，有好消息會盡快公布。

儘管中華電也希望角逐，並有頻譜用途爭議；遠傳電信總經理井琪先前表示，28GHz頻譜作為衛星共用「合法合規」，多星系、多營運商更有利韌性，與Amazon持續緊鑼密鼓洽談。

電信三雄積極布局太空衛星領域，中華電信是國內唯一具備高、中、低多軌道衛星群的電信業者，除原有的高軌衛星，於去年取得OneWeb低軌衛星及SESO3b中軌衛星商用執照，並計畫與美國Astranis衛星公司策略合作，預計今年下半年提供服務，發射台灣首顆專屬衛星。應用範圍橫跨災害救援、偏鄉連外覆蓋、海空通訊、電視頻道傳輸與物聯網等多元場景。

中華電信董事長簡志誠先前表示，低軌、中軌、高軌衛星也陸續推進，整體衛星訂單規模已逾新台幣10億元，將在未來數年分期履約。

台灣大哥大表示，已與AST SpaceMobile簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」，將由ASTSpaceMobile提供並營運低軌衛星行動通訊系統與技術資源，與台灣大哥大現有行動網路整合，深化非地面網路（NTN）布局，推動手機直連服務。

台灣大指出，關於衛星使用行動通訊技術直接連線一般商用手機的D2C（Direct to Cellular）服務，因涉及商用服務所需的行動通訊頻率使用規範調整，仍持續與主管機關密切溝通中。