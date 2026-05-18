宏達電攜手Open Brush 舉辦VR立體繪畫創作

宏達電（2498）HTC旗下3D 沉浸式網路生態 VIVERSE，18日宣布，與知名VR繪畫及沉浸式藝術創作工具 Open Brush 共同舉辦的首屆全球 VIVERSE and Open Brush Immersive Art Jam 得獎作品正式公布。來自全球各地的藝術創作者以「什麼讓你想起家（what reminds you of home）」為主題，透過Open Brush 在 VR 空間中進行立體繪畫創作，並將作品發布至 VIVERSE，轉化為可透過瀏覽器觀看與分享的WebXR沉浸式3D體驗。

Open Brush 為 Google Tilt Brush 的開源延續版本，持續推動VR空間繪畫與沉浸式藝術創作發展。本次 Immersive Art Jam 吸引來自美洲、歐洲與亞洲等地創作者參與。對於VR藝術而言，與其說是「描繪」一幅作品，更像是在虛擬空間中「創造」一個可以被走入、觀看與感受的世界。創作者以「家」為起點，將童年記憶、日常片段、親密關係、文化經驗與內在想像，轉化為一座座可被探索的沉浸式場景，讓觀眾不只是觀看作品，而是進入作品之中，感受每位創作者對家的記憶與詮釋。

VIVERSE 總經理林俊吳表示：「不同於傳統平面繪畫，VR 創作的畫布不再受限於尺寸與邊界，創作者可以在虛擬空間中以線條、色彩、光影與立體結構，搭建一個可以被走入、觀看與感受的世界。本次得獎作品以『家』為主題，從記憶中的房間、熟悉的餐桌，到象徵安全感與自由想像的精神角落，展現VR藝術不只是繪畫形式的延伸，更是結合空間、敘事、情感與互動性的全新創作語言。VIVERSE 希望透過開放的 WebXR 平台，讓更多創作者能將3D作品帶到更廣泛的觀眾面前，也讓沉浸式藝術不再受限於特定裝置，而能成為每個人都能輕鬆進入的內容體驗。」

透過 VIVERSE WebXR 平台，使用者只要透過筆電、平板、智慧型手機或支援現代網頁瀏覽器的裝置，即可直接開啟連結，進入沉浸式3D藝術作品。此一跨裝置、免安裝、可分享的內容體驗模式，降低大眾接觸VR藝術的門檻，也讓創作者能以更容易傳播的方式接觸全球觀眾。

Open Brush 首席開發者 Andy Baker 也從創作媒介角度指出：「空間繪畫是一種非常獨特的媒介，它既不是傳統繪畫，也不是雕塑，而是一種全然不同的創作形式。它讓許多優秀而獨特的藝術家，能夠創造出真正精彩且前所未有的作品。」

本次競賽依據「創作概念」、「作品完成度」與「內容優化」三大面向進行評選，評審陣容包括Open Brush首席開發者 Andy Baker，以及專業VR藝術家Sutu與関口愛美（Aimi Sekiguchi）。