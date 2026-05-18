快訊

獨／竹市府會午宴獨缺邱臣遠 地方盛傳本周將徵召選竹北市長

大學申請入學二階甄試爆違規 考生帶行動裝置進場「最重恐取消資格」

睽違3年！美式漢堡「IN-N-OUT」快閃來台只賣1天 時間地點曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

全球PCB產值衝千億美元！AI伺服器、800G交換器點火

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
AI伺服器需求暴增。路透
AI伺服器需求暴增。路透

AI基礎建設需求大增下，包含資料中心、伺服器、高階運算及邊緣運算等應用強勁，使半導體產業成長呈現擴張，進一步帶動PCB、載板及封裝間的整合，包括台光電（2383）、金像電（2368）、台燿（6274）等不僅首季獲利亮眼，更將成為漲價受惠族群之一。

根據台灣電路板協會（TPCA）統計，2025年全球PCB產值達924億美元，年增15%；預估2026年市場將再成長23%，產值達1,137億美元，並以台灣及中國大陸為關鍵廠商。

根據最新第1季季報，在PCB、CCL、ABF等相關領域，台光電每股稅後盈餘（EPS）為14.9元、金像電賺6.87元、台燿賺4.36元、欣興賺3.28元、南電賺2.03元、騰輝電子-KY賺1.73元、臻鼎-KY賺1.33元、華通賺1.26元、景碩賺1.17元、聯茂賺0.87元、敬鵬賺0.62元。

相較之下，部分廠商首季仍陷虧損，耀華EPS則賠0.4元、定穎投控賠0.74元，台郡賠2.6元。隨著今年第2季起，高階產品漲價效應將至，技術門檻較高、率先卡位高階應用的領先群可望優先受惠。

值得注意的是，TPCA指出，台灣PCB產業成長更優於全球，2025年全年產值達台幣9,152億元，年增約12%，相較於TPCA於2025年3月預估的8,541億元、年增4.6%，需求及產業前景較預期樂觀，主要動能來自800G交換器與AI伺服器的升級，並進一步帶動高頻材料需求。

此外，法人補充，隨著AI GPU/ASIC、伺服器CPU和高階網通晶片封裝進化，載板面積與製程複雜度提升，造成產能與良率挑戰。儘管中低階ABF產能過剩，但高階ABF需求強勁且載板尺寸增大，未來即使解決材料瓶頸，高階ABF產能仍將供不應求，整體產業有望於2027年進入供不應求階段，包括欣興、南電、景碩後市可期。

延伸閱讀

緯創、漢唐 權證四檔閃金光

全民權證／智邦 押價內外5%

資金轉向三類低基期具轉機族群

台股 ETF 規模衝破6兆 今年來勁揚2.1兆元 主動式、科技型人氣紅不讓

相關新聞

全球PCB產值衝千億美元！AI伺服器、800G交換器點火

AI基礎建設需求大增下，包含資料中心、伺服器、高階運算及邊緣運算等應用強勁，使半導體產業成長呈現擴張，進一步帶動PCB、載板及封裝間的整合，包括台光電（2383）、金像電（2368）、台燿（6274）等不僅首季獲利亮眼，更將成為漲價受惠族群之一。

川習會再掀晶片戰 盧秀燕掛保證：台積電台中廠不影響

台中市議會定期大會市政總質詢中，市議員蘇柏興關切美中關係變化對台灣產業布局的衝擊，特別是「川習會」後，美方再度呼籲台灣晶片業赴美設廠，是否可能影響台積電在台中的投資計畫。台中市長盧秀燕說，台積電在台中設廠不但未受影響，台中將成為台積電在台最大生產與研發聚落。

志聖力挺 清大 DIT 獲 Eurobot 2026世界機器人大賽亞軍

志聖（2467）大力支持的清華大學DIT Robotics團隊於法國巴黎舉辦之Eurobot 2026世界機器人大賽中，在陳榮順教授及黃靖奇教授帶領下，勇奪世界亞軍，展現台灣青年在機器人設計、AI控制、系統整合與臨場應變上的卓越實力，為台灣科技教育與智慧機器人發展再添國際榮耀。

SK海力士集團押寶新技術 面板級封裝鐵三角成形

南韓記憶體巨頭SK海力士母公司SK集團宣布，將豪擲1.17兆韓元（約新台幣250億元），投入面板級封裝用的玻璃基板，透露看好面板級封裝將成為新主流。業界預期，未來台積電、群創、SK海力士可望合力打造面板級封裝鐵三角。

國際大廠在面板級封裝部署重兵 東捷、友威科神助攻

國際大廠在面板級封裝部署重兵，台系設備供應商東捷、友威科挾面板級封裝所需設備量能，近期大有斬獲，成為助攻要角。

SK 海力士集團投入玻璃基板領域 正達、TPK 也有好處

南韓記憶體巨頭SK海力士母公司SK集團大手筆投入玻璃基板領域，凸顯玻璃基板在未來面板級封裝扮演關鍵角色，讓玻璃基板成為市場新寵。台廠中，玻璃大廠正達與觸控模組廠宸鴻TPK-KY早已嗅到商機，正全力布局玻璃基板市場，有望受惠最大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。