領先業界 凌陽創新榮獲AMD與Intel雙認證之eUSB2V1供應商

全球視覺感知方案領導廠商凌陽創新（5236）科技18日宣布，旗下eUSB2V1（Embedded USB2）方案已正式通過AMD測試並列入其認證供應商名單（AVL）。結合先前已取得的 Intel AVL 認證，凌陽創新已成為目前市場上同時獲得Intel與AMD兩大處理器巨頭官方認證的eUSB2V1方案供應商。此項殊榮不僅證明了凌陽創新在高速傳輸技術上的絕對領先，更確立了其在全球 PC 產業鏈中無可取代的地位。

隨著半導體製程邁入先進奈米節點，核心晶片的I/O電壓隨之降低，eUSB2技術成為連接先進製程CPU與周邊設備的關鍵橋樑。凌陽創新憑藉深厚的IC設計實力，成功克服跨平台相容性的技術挑戰。目前在市場上，凌陽創新能同時滿足Intel與AMD兩大平台嚴格規範的領先者，這意味著不論是何種陣營的PC或行動裝置，凌陽創新的方案均能提供最穩定、最優化的相容性表現。

凌陽創新科技發言人李遠表示，能成為全球領先同時進入 Intel 與 AMD eUSB2V1 AVL 名單的廠商，是公司技術研發的重大里程碑。這不僅展現了我們在高速介面技術上的世界級水準，更確立了凌陽創新在市場上的領先優勢。這項突破將使我們在推廣『AI Eye』視覺感知方案時，能與兩大處理器平台進行更深度的整合，為全球客戶提供更卓越、更節能的視覺體驗。

凌陽創新目前在筆記型電腦影像處理器市場已是全球領先供應商，此次憑藉eUSB2V1技術在兩大平台的雙重認證，進一步強化了公司從傳統控制晶片向「AI 視覺感知解決方案」轉型的技術基礎。未來，凌陽創新將結合此技術領先優勢，將Edge AI與紅外線熱影像感應（Thermal Imaging Sensor）技術導入次世代AI行動裝置。