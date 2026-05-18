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聯友金屬首季賺1個股本 加入千金股之列
稀有金屬鎢、鈷回收冶煉廠聯友金屬第1季合併營收新台幣10億元，稅後淨利5.3億元，每股盈餘10.87元，同創單季歷史新高。今天在獲利題材下盤中攻上1040元漲停板，登上千金股行列。
根據國際金屬市場資料，2026年第1季國際鎢金屬報價較去年同期翻倍成長，近期走勢已明顯與中國內需市場脫鉤。
聯友金屬表示，產品售價主要依循國際報價，較不受中國市場波動影響。在全球供需緊俏下，聯友金屬議價能力與售價彈性同步提升，並受惠出貨量穩健成長，帶動第1季合併營收與獲利表現同步創高。
展望今年，聯友金屬指出，受惠於國際鎢、鈷報價維持高檔及需求動能延續，營收與獲利可望維持高檔，整體營運展望審慎樂觀。
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