快訊

一輩子白繳了？長輩剛滿65歲過世 國民年金「3項給付全落空」家屬傻住

東亞安全共同體的隱憂？日韓對川習會的解讀差異

金宣虎、高允貞爆假戲真做？《愛情怎麼翻譯》CP同款小物藏玄機

聽新聞
0:00 / 0:00

聯友金屬首季賺1個股本 加入千金股之列

中央社／ 台北18日電

稀有金屬鎢、鈷回收冶煉廠聯友金屬第1季合併營收新台幣10億元，稅後淨利5.3億元，每股盈餘10.87元，同創單季歷史新高。今天在獲利題材下盤中攻上1040元漲停板，登上千金股行列。

根據國際金屬市場資料，2026年第1季國際鎢金屬報價較去年同期翻倍成長，近期走勢已明顯與中國內需市場脫鉤。

聯友金屬表示，產品售價主要依循國際報價，較不受中國市場波動影響。在全球供需緊俏下，聯友金屬議價能力與售價彈性同步提升，並受惠出貨量穩健成長，帶動第1季合併營收與獲利表現同步創高。

展望今年，聯友金屬指出，受惠於國際鎢、鈷報價維持高檔及需求動能延續，營收與獲利可望維持高檔，整體營運展望審慎樂觀。

延伸閱讀

台股驚跌千點力守月線！法人喊免驚：逢回即長線買點

宜鼎4月大賺逾三股本

中芯第2季營收拚兩位數增長 首季淨利僅年增5%

台股跌點急縮！低軌衛星逆勢升空扮主力 華通等6檔強鎖漲停

相關新聞

川習會再掀晶片戰 盧秀燕掛保證：台積電台中廠不影響

台中市議會定期大會市政總質詢中，市議員蘇柏興關切美中關係變化對台灣產業布局的衝擊，特別是「川習會」後，美方再度呼籲台灣晶片業赴美設廠，是否可能影響台積電在台中的投資計畫。台中市長盧秀燕說，台積電在台中設廠不但未受影響，台中將成為台積電在台最大生產與研發聚落。

志聖力挺 清大 DIT 獲 Eurobot 2026世界機器人大賽亞軍

志聖（2467）大力支持的清華大學DIT Robotics團隊於法國巴黎舉辦之Eurobot 2026世界機器人大賽中，在陳榮順教授及黃靖奇教授帶領下，勇奪世界亞軍，展現台灣青年在機器人設計、AI控制、系統整合與臨場應變上的卓越實力，為台灣科技教育與智慧機器人發展再添國際榮耀。

SK海力士集團押寶新技術 面板級封裝鐵三角成形

南韓記憶體巨頭SK海力士母公司SK集團宣布，將豪擲1.17兆韓元（約新台幣250億元），投入面板級封裝用的玻璃基板，透露看好面板級封裝將成為新主流。業界預期，未來台積電、群創、SK海力士可望合力打造面板級封裝鐵三角。

國際大廠在面板級封裝部署重兵 東捷、友威科神助攻

國際大廠在面板級封裝部署重兵，台系設備供應商東捷、友威科挾面板級封裝所需設備量能，近期大有斬獲，成為助攻要角。

SK 海力士集團投入玻璃基板領域 正達、TPK 也有好處

南韓記憶體巨頭SK海力士母公司SK集團大手筆投入玻璃基板領域，凸顯玻璃基板在未來面板級封裝扮演關鍵角色，讓玻璃基板成為市場新寵。台廠中，玻璃大廠正達與觸控模組廠宸鴻TPK-KY早已嗅到商機，正全力布局玻璃基板市場，有望受惠最大。

Google 開發者大會最強 Gemini 來了 鴻海、廣達等迎基建商機

Google年度盛會Google I／O開發者大會將於美西時間5月19日登場，業界盛傳，Google將在大會上端出「史上最強Gemini」，算力將大精進，並將整合更多AI代理功能，引爆新一波算力建置需求，鴻海、廣達、英業達等協力廠都將受惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。