聯發創新基地攜手賽微科技 推動AI商業落地

聯發科今天宣布，旗下AI研究單位聯發創新基地與企業AI平台服務商賽微科技策略合作，推動AI自前瞻研發到商業落地。

聯發科發布新聞稿指出，聯發創新基地與賽微科技合作，將結合聯發創新基地的在地化AI模型研發能量，以及賽微科技「達哥AI平台」為核心的企業落地經驗。

聯發科指出，預計5月20日在國立台灣大學學新館舉辦「AI Technology Meetup」活動，將深度剖析「技術研發」與「產業實務」兩大面向。

聯發科表示，聯發創新基地團隊將從產學最前沿的視角審視當前AI發展態勢，並深入解析語音聊天機器人的開發實務，展現其在語音模型技術的深厚底蘊。

此外，賽微科技團隊則從商業實戰切入，直擊AI演進對企業決策邏輯與營運模式的深層顛覆，引導企業精準制定因應AI浪潮的具體戰略。