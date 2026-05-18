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川習會再掀晶片戰 盧秀燕掛保證：台積電台中廠不影響

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕說台積電在台中設廠的計畫不變。記者陳秋雲／攝影，
台中市長盧秀燕說台積電在台中設廠的計畫不變。記者陳秋雲／攝影，

台中市議會定期大會市政總質詢中，市議員蘇柏興關切美中關係變化對台灣產業布局的衝擊，特別是「川習會」後，美方再度呼籲台灣晶片業赴美設廠，是否可能影響台積電在台中的投資計畫。台中市長盧秀燕說，台積電在台中設廠不但未受影響，台中將成為台積電在台最大生產與研發聚落。

蘇柏興指出，美國前總統川普在與中國國家主席習近平會面後接受媒體訪問，強調已有大量晶片企業從台灣轉往美國，並預期未來美國將掌握全球40%至50%的晶片產業版圖。他表示，過去美國關稅政策已對台灣企業造成衝擊，如今相關言論再起，讓外界憂心台積電在台中擴廠計畫恐出現變數，甚至不排除縮減或延宕。他強調，晶片產業攸關國家競爭力，政府應正視產業外移風險。

對此，市長盧秀燕回應表示，台積電目前訂單滿載，不僅持續在台灣各地擴廠，也同步布局全球市場。她指出，台積電在台中規劃二期投資計畫，第一期三座廠房已推進，第二期四座廠房也已動工，其中首座新廠預計明年啟用。整體而言，開心

盧秀燕強調，台積電在台中的投資計畫「已確定且正在進行中」，即便未來全球布局有所調整，也不會影響台中既有建設進度。她並指出，目前台中興建中的四座廠區皆屬先進製程，中央與地方政府均全力協助設廠，整體進度順利。

不過，她提醒，隨著高科技產業持續擴張，能源供應將成為關鍵挑戰。無論民生或產業發展，都仰賴穩定的水電資源，中央必須確保能源供應無虞，才能支撐國家整體經濟與產業發展。

業界普遍認為，台灣在製程技術、產業聚落與供應鏈完整性上仍具難以取代的優勢，特別是中部科學園區長年累積的精密機械、材料與人才體系，使台中成為先進製程落地的重要據點之一。換言之，國際政治壓力雖可能影響新增投資的地理配置，但既有重大投資計畫一旦進入動工階段，調整空間相對有限。

台中市議員蘇柏興、張瀞分有川習會後晶片戰又激烈化。記者陳秋雲／攝影
台中市議員蘇柏興、張瀞分有川習會後晶片戰又激烈化。記者陳秋雲／攝影

台積電 盧秀燕 川習會

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