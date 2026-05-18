聽新聞
0:00 / 0:00
聖凰前4月新接訂單達5億元 今年營收看增3成
受惠晶圓代工和記憶體等半導體廠積極擴廠，半導體污染防治設備廠聖凰接單暢旺，今年來新接訂單達新台幣5億元，預期今年營收可望成長2至3成水準。
聖凰客戶包含台積電、聯電、力積電、美光（Micron）、華邦電和日月光等半導體廠，2024年獲台積電產品支援和合作獎，2025年獲台積電高雄晶圓22廠團隊合作獎。
聖凰表示，過去以國內市場為大宗，目前在美國及日本市場有不錯斬獲，除晶圓代工和美國記憶體廠的海外廠訂單，也獲得日本半導體廠訂單，今年來新接訂單金額達5億元。
在台灣客戶及美國記憶體廠海外廠訂單挹注，聖凰今年前4月營收3.53億元，較去年同期增加40.66%，預期全年營收可望成長2至3成水準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。