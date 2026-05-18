聖凰前4月新接訂單達5億元 今年營收看增3成

受惠晶圓代工和記憶體等半導體廠積極擴廠，半導體污染防治設備廠聖凰接單暢旺，今年來新接訂單達新台幣5億元，預期今年營收可望成長2至3成水準。

聖凰客戶包含台積電、聯電、力積電、美光（Micron）、華邦電和日月光等半導體廠，2024年獲台積電產品支援和合作獎，2025年獲台積電高雄晶圓22廠團隊合作獎。

聖凰表示，過去以國內市場為大宗，目前在美國及日本市場有不錯斬獲，除晶圓代工和美國記憶體廠的海外廠訂單，也獲得日本半導體廠訂單，今年來新接訂單金額達5億元。

在台灣客戶及美國記憶體廠海外廠訂單挹注，聖凰今年前4月營收3.53億元，較去年同期增加40.66%，預期全年營收可望成長2至3成水準。