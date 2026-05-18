聯發科旗下聯發創新基地攜手賽微科技 舉辦 AI Technology Meetup

為加速台灣企業邁向生成式AI轉型，聯發科（2454）集團旗下研究單位「聯發創新基地（MediaTek Research）」 宣布攜手企業AI平台服務商賽微科技（Cyberon），進行策略合作，將於5月20日於台大學新館舉辦「AI Technology Meetup」。

聯發科指出，這次合作將結合聯發創新基地頂尖的在地化AI模型研發量能，以及賽微科技以「達哥AI平台DaVinci Ai platform」為核心的深厚企業落地經驗，致力打通從前瞻研發到商業落地的完整AI路徑。活動更匯聚永豐銀行與華新麗華（1605）等標竿企業分享實戰成果，期能共建兼具技術深度與在地優勢的企業AI生態系，驅動產業全面升級。

聯發創新基地負責人許大山博士表示，聯發創新基地長期深耕AI前瞻研究，近幾年更在「讓AI更懂台灣」目標下達成階段性成果。然而，要讓尖端研發成果真正發揮產業價值，必須跨越從實驗室到商用的鴻溝。因此選擇與熟知第一線企業痛點的賽微科技成為策略夥伴，期盼透過雙方在頂尖AI研發實力與商業落地能力的深度整合，為台灣企業鋪設一條無縫接軌的AI應用大道。

賽微科技總經理林孟學提到，該公司長期深耕語音模型開發與專注企業級AI技術的整合與部署，在過去一年半來，以「達哥AI平台DaVinci Ai platform」為核心，已成功協助眾多金融與製造業客戶將AI應用實際落地。此次與聯發創新基地聯手，正是希望借重其強大的AI研發能力，徹底解決企業導入過程中的精準度與在地化痛點，進一步拓寬AI應用的深度與廣度，並將成功模式快速複製至更多產業。

聯發科強調，此次AI Technology Meetup是雙方合作的具體展現。聯發創新基地將挹注其紮實且多元的台灣本地化生成式AI模型組能力，涵蓋廣受業界矚目的MediaTek Research Breeze系列，如台語語音辨識及台語語音合成模型；賽微科技則憑藉其經營多年於語音開發與導入的豐富實戰經驗，協助企業跨越從概念驗證到商業落地的最後一哩路。雙方期盼透過語音模型商業化，打造兼具技術深度與在地化優勢的企業AI應用，讓AI真正成為驅動台灣產業在地化升級的核心引擎。

在活動議程方面，將雙軌並重深度剖析「技術研發」與「產業實務」兩大面向。由許大山親自領軍的聯發創新基地團隊，將從產學最前沿的視角審視當前AI發展態勢，並深入解析語音聊天機器人的開發實務，展現其在語音模型技術的底蘊。賽微科技團隊則從商業實戰切入，直擊AI演進對企業決策邏輯與營運模式的深層顛覆，引導企業精準制定因應AI浪潮的具體戰略。