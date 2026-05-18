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宏達電VIVERSE與Open Brush 共創全球首屆Immersive Art Jam

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）旗下3D 沉浸式網路生態 VIVERSE，18日宣布，與知名VR繪畫及沉浸式藝術創作工具 Open Brush 共同舉辦的首屆全球 VIVERSE and Open Brush Immersive Art Jam 得獎作品正式公布。來自全球各地的藝術創作者以「什麼讓你想起家（what reminds you of home）」為主題，透過Open Brush 在 VR 空間中進行立體繪畫創作，並將作品發布至 VIVERSE，轉化為可透過瀏覽器觀看與分享的WebXR沉浸式3D體驗。

Open Brush 為 Google Tilt Brush 的開源延續版本，持續推動VR空間繪畫與沉浸式藝術創作發展。本次 Immersive Art Jam 吸引來自美洲、歐洲與亞洲等地創作者參與。

VIVERSE 總經理林俊吳表示，「不同於傳統平面繪畫，VR 創作的畫布不再受限於尺寸與邊界，創作者可以在虛擬空間中以線條、色彩、光影與立體結構，搭建一個可以被走入、觀看與感受的世界。本次得獎作品以『家』為主題，從記憶中的房間、熟悉的餐桌，到象徵安全感與自由想像的精神角落，展現VR藝術不只是繪畫形式的延伸，更是結合空間、敘事、情感與互動性的全新創作語言。VIVERSE 希望透過開放的 WebXR 平台，讓更多創作者能將3D作品帶到更廣泛的觀眾面前，也讓沉浸式藝術不再受限於特定裝置，而能成為每個人都能輕鬆進入的內容體驗。」

透過 VIVERSE WebXR 平台，使用者只要透過筆電、平板、智慧型手機或支援現代網頁瀏覽器的裝置，即可直接開啟連結，進入沉浸式3D藝術作品。此一跨裝置、免安裝、可分享的內容體驗模式，降低大眾接觸VR藝術的門檻，也讓創作者能以更容易傳播的方式接觸全球觀眾。

本次競賽依據「創作概念」、「作品完成度」與「內容優化」三大面向進行評選，評審陣容包括Open Brush首席開發者 Andy Baker，以及專業VR藝術家Sutu與関口愛美（Aimi Sekiguchi）。

首屆 VIVERSE and Open Brush Art Jam 2026 得獎名單為，第一名：Childhood Home；第二名：At Home in My Creative Bubble；第三名：Food and Friends；最高瀏覽人氣獎：Childhood Home。

宏達電 瀏覽器 歐洲

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