志聖力挺 清大 DIT 獲 Eurobot 2026世界機器人大賽亞軍

志聖（2467）大力支持的清華大學DIT Robotics團隊於法國巴黎舉辦之Eurobot 2026世界機器人大賽中，在陳榮順教授及黃靖奇教授帶領下，勇奪世界亞軍，展現台灣青年在機器人設計、AI控制、系統整合與臨場應變上的卓越實力，為台灣科技教育與智慧機器人發展再添國際榮耀。

志聖工業多年來持續支持清華大學DIT團隊，透過產學合作、國際競賽與機器人教育推廣，陪伴學生從校園走向世界舞台。除協助團隊投入國際賽事外，雙方亦長期共同舉辦機器人夢想營，推動科技教育向下扎根，鼓勵更多年輕學子投入AI、自動化與智慧機器人領域。

志聖表示，人才培育是企業永續發展的重要基礎。面對AI與智慧製造時代來臨，企業除持續投入技術創新，也希望透過教育支持與產學合作，協助台灣培育下一世代科技人才，讓更多青年能以創新能力與工程實力站上國際舞台。