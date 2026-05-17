聽新聞
0:00 / 0:00

面板級封裝夯 正達、TPK 掌握關鍵玻璃基板 成業界新寵兒

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

南韓記憶體巨頭SK海力士母公司SK集團將豪擲1.17兆韓元（約新台幣250億元），投入面板級封裝用的玻璃基板，凸顯玻璃基板在未來面板級封裝扮演關鍵角色。台廠中，玻璃大廠正達（3149）與觸控模組廠宸鴻TPK-KY（3673）早已嗅到商機，正全力布局玻璃基板市場，成為業界新寵兒，有望受惠最大。

正達近年積極轉型，並瞄準HDD玻璃疊盤與半導體先進封裝技術玻璃基板市場，估今、明年陸續開花結果，帶動公司獲利表現三級跳。

據悉，正達目前已切入半導體先進封裝所需的玻璃基板領域，過去此類玻璃加工多於中國大陸進行，但在客戶要求「去中化」的趨勢下，擁有成熟奈米級加工能力的正達，因而被玻璃材料大廠康寧主動找上門合作。

業界人士表示，雖然先進封裝所需玻璃基板業務驗證時程較長，預計2027年下半年才會放量，但因位處半導體產業核心，因此市場給予的估值更高，預料將為正達開啟繼HDD之後的第二條高成長曲線，長期潛力值得期待。

TPK方面，公司今年揭露已投入TGV（玻璃鑽孔）玻璃基板的最新進度，自有試產線今年已陸續裝機，最快第3季試產，實際導入與量產時點則瞄準2027年。

TPK過往一直深耕觸控模組領域，因此長期在玻璃加工上累積經驗，TGV玻璃基板雖然屬於半導體新應用，但在材料理解、加工能力與良率控制方面，仍具有一定的起跑優勢。

目前TPK內部估計第3季可正式試產，同時也已與封裝廠進行合作，以共同開發的方式，深入供應鏈的核心。業界人士表示，對玻璃基板供應商而言，取得封裝廠合作最為重要，因為若能先進入封裝端驗證流程，就能在市場成形之前先卡位關鍵的供應鏈位置。

業界人士認為，隨著SK集團突然加大玻璃基板的投資力道，意味著該產業在AI記憶體晶片需求快速激增下，即將進入應用階段，AI封裝市場需求很可能在短時間內快速爆發，而正達、TPK等台廠因早已布局，有望較其他同業取得先行者優勢，並進一步挹注業績成長。

正達 TPK 半導體

延伸閱讀

迎 AI 浪潮 台積、群創、SK海力士打造面板封裝鐵三角

國際大廠押寶面板級封裝 東捷、友威科跟著大咬商機

英特爾先進封裝大躍進 群翊跟著吃香喝辣

台積看好 iVR 技術 愛普、精材跟著旺

相關新聞

筆電成本大增紅色供應鏈崛起 巨騰停牌傳求售、市場指藍思為買方

筆電供應鏈受記憶體缺貨及紅色供應鏈雙壓力。塑膠筆電機殼龍頭廠巨騰國際4月23日申請香港停牌後，產業傳出，不堪連續3年虧損及董事長鄭立育個人健康因素，鄭家有意出售股權，買家盛傳為藍思科技，業者預期台灣筆電ODM王國地位將再被挑戰，隨立訊、華勤、藍思等業者崛起，未來市占率消長值得觀察。

川普：台灣晶片廠都該來美國！估卸任時將掌握全球近半產業鏈

福斯新聞15日播出美國總統川普接受主播拜爾（Bret Baier）的獨家專訪，川普再次提及台灣偷了美國晶片產業，川普希望看到所有在台灣製造晶片的人都進到美國。

電源管理IC報價漲聲響起 茂達、矽力、立錡等下半年受惠

IC漲價潮蔓延，電源管理IC領域逐漸顯現，外界預期，今年以來封測與晶圓代工成本陸續上升，雖然這波報價調高非由終端市場需求驅動，但仍有一定推動力量，包括茂達、矽力及聯發科旗下立錡等，都有望下半年開始受惠。

電源管理IC反映成本 業者：調幅月底前確定

電源管理IC多利用相對成熟製程，在晶圓代工廠成熟製程稼動率拉升驅動報價調高，加上封測端報價也上漲，電源管理IC面臨成本墊高壓力，業者不得不向客戶協商反映成本。業者評估，漲幅應會於5月底前大致底定。

走進現實 實體AI躍電腦展新寵

COMPUTEX（台北國際電腦展） 二○二六將在六月二日登場，實體ＡＩ（Physical ＡＩ）已提前成為產業界最受矚目的關鍵詞。不同於過去聚焦於生成文字、影像與對話能力的生成式ＡＩ，實體ＡＩ更強調感知環境、即時決策與自主執行。

台積唱旺AI 提「三層蛋糕」概念 強調未來將朝向三方面整合進展

輝達執行長黃仁勳日前提出資料中心「五層蛋糕」理論之後，台積電昨（14）日提出「AI三層蛋糕」概念，強調未來AI晶片將朝向「Compute（邏輯運算）」、「3D Integration（3D堆疊）」、「Photonics（光學傳輸）」等三方面整合進展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。