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Google 明天開發者大會 XR 智慧眼鏡跟著露臉

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

Google I／O開發者大會有望端出「史上最強Gemini」，吸引業界目光之餘，Google已確認，將在今年大會預覽Android XR智慧眼鏡，是繼去年概念發表後，首次公開展示實體產品，引爆新一波話題。

業界看好，Google強攻XR智慧眼鏡，將助益做大市場規模，台積電（2330）、聯發科（2454）、亞光（3019）、玉晶光（3406）、英濟（3294）、揚明光（3504）、宏達電（2498）等生態系成員都將受惠。

據了解，Google 以其「Project Astra」為核心，整合Android XR智慧眼鏡以及更多新應用，要讓這套「看見世界就懂」的AI助理更接近實際落地。

Project Astra是Google開發通用AI助理的基礎，目標創造一個能持續理解使用者周遭世界，將過去的互動內容、使用者的偏好習慣納入考量，主動提供個人化服務的強大AI代理系統，是實現通用人工智慧（AGI）的重要里程碑。

XR智慧眼鏡是目前最能展現Project Astra能力的硬體裝置。在使用者配戴過程中，Project Astra技術能實現即時的視覺理解、環境感知、導航協助，甚至在不同語言間進行即時聊天翻譯。

市場盛傳，Google的XR智慧眼鏡產品將會分為兩大方向，第一種是Meta的雷朋路線，無鏡片顯示器，配備相機、麥克風與喇叭，以語音和Gemini互動為主。第二種則更加全面，同時也更具野心，搭載鏡片內顯示功能，可將導航路線、即時翻譯字幕等資訊投影在視野中，且只有配戴者看得到。

Google 玉晶光 智慧眼鏡

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