Google 開發者大會最強 Gemini 來了 鴻海、廣達等迎基建商機

Google年度盛會Google I／O開發者大會將於美西時間5月19日登場，業界盛傳，Google將在大會上端出「史上最強Gemini」，算力將大精進，並將整合更多AI代理功能，引爆新一波算力建置需求，鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）等協力廠都將受惠。

業界人士透露，今年Google I／O開發者大會主軸鎖定「全面AI化」，並將釋出「史上最強Gemini」、即Gemini 4.0。市場關注點不僅在於「發表第幾代模型」，也更關注「AI如何進入日常生活」，尤其Gemini生態是否繼續擴展，以及能不能在Gmail、Maps之後進入更多核心服務的路徑，也備受關注。

外資研究指出，Gemini模型仍是業界前段班，且AI工具正在推動全球查詢增長，UCP（Universal Commerce Protocol，通用商務通訊協定）正在改造商業，Google Cloud積壓訂單年增幾乎翻倍至4,620億美元。

市場聚焦Google AI應用落地進度，包含AI搜索能否擴大商業查詢，AI Max能否成為廣告主投入廣告預算的新預設工具，代理式購物能否連接交易鏈網路，以及雲業務能否繼續受益於Gemini、張量處理器（TPU）和企業AI需求。

一般預料，Google若端出「史上最強Gemini」，將再次引爆話題，並需要更多算力支援，對鴻海、廣達、英業達等AI伺服器協力廠下單動能也將更積極。

鴻海、廣達、英業達都對AI伺服器業務正向看待。鴻海表示，現階段無論GPU或ASIC機櫃需求都很強勁，及談與北美大型雲端服務供應商（CSP）都有長期穩定合作關係，有能力供應多種機櫃組合，因此，每一次迭代更新，都為鴻海提供新機會，取得新客戶、新訂單，助益在下一代GPU市占率更高。

廣達則認為，AI伺服器與通用型伺服器需求比先前預期更好，本季AI伺服器出貨將維持雙位數高成長，訂單能見度已可看到2027年，甚至2028年，顯示AI投資熱潮延續，成為廣達成長主要動能。

英業達指出，伺服器業務今年成長幅度仍相當樂觀，尤其是通用型伺服器出貨量成長速度會較AI伺服器更快，ASIC產品訂單也將持續增加。