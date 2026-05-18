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今年台北國際電腦展 輝達新平台、機器人聚光

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

今年台北國際電腦展（COMPUTEX）聚焦AI代理（AI Agent）之餘，預定下半年出貨的輝達新一代AI伺服器平台Vera Rubin，以及今年展會關鍵字之一實體AI（Physical AI），尤其是機器人相關產品線，預料也將吸睛。

輝達新一代AI平台Vera Rubin即將邁入量產，以鴻海（2317）為首，廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）、技嘉（2376）、華碩（2357）等預料也會在今年台北國際電腦展大秀相關產品線；微星（2377）、和碩（4938）及旗下永擎、宏碁（2353）旗下安圖斯科技等，亦將展示其AI伺服器布局。

鴻海將展示最新AI伺服器垂直整合能力，涵蓋先進架構、關鍵零組件到系統整合，同時也將秀出共同封裝光學元件（CPO）、機器人等前瞻技術與應用成果。

業界傳出，輝達已與ODM夥伴敲定Vera Rubin最終生產版本，將在6月進入試產，7月起陸續出貨微軟、Google、亞馬遜、Meta等北美雲端服務供應商。

機器人也將是亮點之一。研華（2395）聚焦自動化、智慧醫療與機器人應用，特別是在自主移動機器人（AMR）、協作型機器人與人型機器人等場域，透過Robotic Building Blocks，整合機器人大腦、感測模組與軟體套件。

鴻海 緯穎 緯創

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